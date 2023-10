رابط حجز تذاكر النصر والاتفاق 31/10/2023 والأسعار victoryarena

أعلنت منصة الأول بارك على حسابها على منصة تويتر عن طرح تذاكر النصر والاتفاق المقررة أن تقام ضمن مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024، وقد تم الكشف داخل الموقع عن التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة والأسعار، وهذا ما نتابعه معكم في هذا المقال بالطبع، وننشر لكم أيضا رابط وطريقة الحجز الإلكتروني بالأسفل، فتابعوا معنا في نجوم مصرية.

ويلعب نادي النصر المباراة القادمة بمعنويات عالية، حيث يقدم العالمي أداء خرافي سواء على مستوى التكتيكات أو على مستوى اللاعبين وخاصة الدون كريستيانو رونالدو وتاليسكا، حيث يقدم العالمي أداء هجومي وتهديفي رائع، ولم يخسر في آخر 15 مباراة له.

ولكن على الجانب الآخر يرغب نادي الاتفاق في الفوز مجددا على نادي النصر كما حدث مع بداية الموسم في دوري روشن، وهذا في المباراة التي ستقام هذه الأيام بينهما ضمن الدور الـ 16 من بطولة كأس الملك لكرة القدم في المملكة.

وتم الكشف في منصة الأول بارك عن الأسعار الخاصة بتذاكر هذه المباراة، والتي تبدأ من 35 ريال سعودي، والأسعار كما هو موضح:

ونوضح لكم التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة في النقاط الموضحة التالية:

ويمكنكم حجز تذاكركم إلكترونيا لهذا المباراة وذلك عبر متابعة الخطوات التالية:

