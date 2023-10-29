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رابط حجز تذاكر النصر والاتفاق 31/10/2023 والأسعار victoryarena

خالد الشهري

أعلنت منصة الأول بارك على حسابها على منصة تويتر عن طرح تذاكر النصر والاتفاق المقررة أن تقام ضمن مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024، وقد تم الكشف داخل الموقع عن التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة والأسعار، وهذا ما نتابعه معكم في هذا المقال بالطبع، وننشر لكم أيضا رابط وطريقة الحجز الإلكتروني بالأسفل، فتابعوا معنا في نجوم مصرية.

تذاكر النصر والاتفاق

مباراة النصر والاتفاق

ويلعب نادي النصر المباراة القادمة بمعنويات عالية، حيث يقدم العالمي أداء خرافي سواء على مستوى التكتيكات أو على مستوى اللاعبين وخاصة الدون كريستيانو رونالدو وتاليسكا، حيث يقدم العالمي أداء هجومي وتهديفي رائع، ولم يخسر في آخر 15 مباراة له.

ولكن على الجانب الآخر يرغب نادي الاتفاق في الفوز مجددا على نادي النصر كما حدث مع بداية الموسم في دوري روشن، وهذا في المباراة التي ستقام هذه الأيام بينهما ضمن الدور الـ 16 من بطولة كأس الملك لكرة القدم في المملكة.

أسعار التذاكر

وتم الكشف في منصة الأول بارك عن الأسعار الخاصة بتذاكر هذه المباراة، والتي تبدأ من 35 ريال سعودي، والأسعار كما هو موضح:

الفئة السعر
الفئة 1 – منتصف الواجهة 125 ريال
الفئة 2 – اطراف الواجهة 80 ريال
الفئة 3 – زاوية الواجهة 55 ريال
الفئة 4 – خلف المرمى العلوي 40 ريال
الفئة 5 – خلف المرمى السفلي 35 ريال
سبورتس لاونج 550 ريال سعودي
جاليري لاونج 650 ريال
جاليري لاونج بلس 800 ريال
بلاتينيوم لاونج 1000 ريال
الاول برايم 1200 ريال
تراس 10,000 ريال
لاونج العضوية 3000 ريال
سبورتس تراس 4000 ريال

تفاصيل المباراة

ونوضح لكم التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة في النقاط الموضحة التالية:

  • الملعب: إستاد الأول بارك في الرياض.
  • اليوم: الثلاثاء.
  • التاريخ: 31 أكتوبر 2023.
  • تبدأ المباراة في الساعة: 5:45 مساء بتوقيت السعودية.

رابط حجز التذاكر

ويمكنكم حجز تذاكركم إلكترونيا لهذا المباراة وذلك عبر متابعة الخطوات التالية:

خطوات حجز تذاكر النصر والاتفاق، المصدر: الأول بارك
خطوات حجز تذاكر النصر والاتفاق، المصدر: الأول بارك
خطوات حجز تذاكر النصر والاتفاق، المصدر: الأول بارك
  • يتم الدخول إلى صفحة تذاكر المباراة في الأول بارك.
  • ثم اضغط على اشتر التذاكر.
  • يطلب منك تسجيل الدخول في حسابك بالموقع برقم الجوال وكلمة المرور.
  • بعدها يتم اختيار المنطقة والمقاعد في خريطة الملعب.
  • ثم سوف تضغط على الذهاب للدفع لاستكمال عملية شراء التذاكر.
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خالد الشهري

أدرس البرمجة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، خبرة سنتين في مجال الكتابة، وأهتم بمساعدة الأشخاص خاصة في الخدمات الإلكترونية سواء الحكومية وغير حكومية.

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