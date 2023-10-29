رابط حجز تذاكر النصر والاتفاق 31/10/2023 والأسعار victoryarena

أعلنت منصة الأول بارك على حسابها على منصة تويتر عن طرح تذاكر النصر والاتفاق المقررة أن تقام ضمن مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024، وقد تم الكشف داخل الموقع عن التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة والأسعار، وهذا ما نتابعه معكم في هذا المقال بالطبع، وننشر لكم أيضا رابط وطريقة الحجز الإلكتروني بالأسفل، فتابعوا معنا في نجوم مصرية.

مباراة النصر والاتفاق

ويلعب نادي النصر المباراة القادمة بمعنويات عالية، حيث يقدم العالمي أداء خرافي سواء على مستوى التكتيكات أو على مستوى اللاعبين وخاصة الدون كريستيانو رونالدو وتاليسكا، حيث يقدم العالمي أداء هجومي وتهديفي رائع، ولم يخسر في آخر 15 مباراة له.

ولكن على الجانب الآخر يرغب نادي الاتفاق في الفوز مجددا على نادي النصر كما حدث مع بداية الموسم في دوري روشن، وهذا في المباراة التي ستقام هذه الأيام بينهما ضمن الدور الـ 16 من بطولة كأس الملك لكرة القدم في المملكة.

أسعار التذاكر

وتم الكشف في منصة الأول بارك عن الأسعار الخاصة بتذاكر هذه المباراة، والتي تبدأ من 35 ريال سعودي، والأسعار كما هو موضح:

الفئة السعر الفئة 1 – منتصف الواجهة 125 ريال الفئة 2 – اطراف الواجهة 80 ريال الفئة 3 – زاوية الواجهة 55 ريال الفئة 4 – خلف المرمى العلوي 40 ريال الفئة 5 – خلف المرمى السفلي 35 ريال سبورتس لاونج 550 ريال سعودي جاليري لاونج 650 ريال جاليري لاونج بلس 800 ريال بلاتينيوم لاونج 1000 ريال الاول برايم 1200 ريال تراس 10,000 ريال لاونج العضوية 3000 ريال سبورتس تراس 4000 ريال

تفاصيل المباراة

ونوضح لكم التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة في النقاط الموضحة التالية:

الملعب: إستاد الأول بارك في الرياض.

اليوم: الثلاثاء.

التاريخ: 31 أكتوبر 2023.

تبدأ المباراة في الساعة: 5:45 مساء بتوقيت السعودية.

رابط حجز التذاكر

ويمكنكم حجز تذاكركم إلكترونيا لهذا المباراة وذلك عبر متابعة الخطوات التالية:

In Alawwal prime you would have the closest viewpoint of the pitch and the players Entrance 🤩🔥 Reserved your experience now! ⚽ — الأول بارك | ALAWWAL PARK (@VictoryArena_sa) October 29, 2023