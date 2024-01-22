رابط حجز تذاكر النصر ضد إنتر ميامي “رونالدو vs ميسي” 1/2/2024 WBK

بعد الإعلان عن انطلاق عمليات بيع تذاكر بطولة كأس موسم الرياض 2024، بدأ البحث بشكل كبير عن مباراة النصر ضد إنتر ميامي، والتي سيتقابل فيها رونالدو وجها لوجه ضد غريمه التاريخي ميسي وهذا ربما لآخر مرة على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، وننشر لكم في هذا المقال التفاصيل المتعلقة بالمباراة، وكذلك كيفية حجز التذاكر إلكترونيا عبر عدة طرق، فتابع معنا.

النصر ضد إنتر ميامي

وتقام بطولة كأس موسم الرياض Riyadh season cup ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا الموسم، وقد أقيم هذا الحدث العام الماضي الذي جمع بين فريق يجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الذي كان يلعب به ميسي آنذاك، وقد لقيت المباراة نجاحا كبيرا من حيث المشاهدات الحضور الجماهيري.

ويشارك في هذذه البطولة كل من:

الهلال.

النصر.

إنتر ميامي الإمريكي.

وما يميز هذا اللقاء ويجعله منتظرا أن المباريات التي ستجمع بين ميسي ورونالدو ستصبح نادرة جدا، وهذا إذا لم تكن المباراة القادمة هي المواجهة الأخيرة لهم بالفعل، وهذا بين أفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم.

موعد المباراة والمكان

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب المملكة أرينا الجديد Kingdom Arena، وذلك في تمام الموعد التالي:

تقام المباراة يوم الخميس 1 فبراير 2024.

وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

كيفية حجز التذاكر

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين الطرق التي يمكنكم من خلالها حجز تذاكر المباراة، وهذا خاصة بعد أن انتهت التذاكر في ويبوك، ولكن لحسن الحظ يوجد الكثير من التذاكر المتاحة في منصات إعادة البيع، فتابع: