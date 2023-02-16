رابط حجز تذاكر الفورمولا جدة سباق الجائزة الكبرى 2023 والأسعار tickets.saudiarabiangp.com

يترقب عشاق سباقات الفورمولا من داخل المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم سباق الفورمولا الذي سيقام في جدة خلال أيام وهذا تحت مسمى سباق جائزة السعودية الكبرى، ونتابع معكم طريقة واسعار حجز تذاكر الفورمولا جدة، حيث تم الإعلان عن طرح التذاكر والكشف عن أسعارها، فتابعوا معنا لتتعرفوا على تفاصيل هذا الموضوع.

اخبار الفورمولا 1

وتعتبر سباقات الفورمولا 1 formula من أحد أشهر الأحداث الرياضية التي ينتظرها الملايين من المتابعين حول العالم، حيث تستضيف مدينة جده في المملكة العربية السعودية نسخة العام 2023 تحت شعار جائزة السعودية الكبرى وهذا برعاية stc.

ويهتم الزوار بمتابعة هذا الحدث، حيث يأتيه الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم خصيصا لمتابعة الحدث للفورمولا لسباق السيارات من المدرجات، وتتميز مدينة جدة بالأجواء الممتازة التي ستمكن المتفرجين من الاستمتاع بهذا الحدث الكبير.

موعد السباق

وقد أعلنت منصة حجز التذاكر الرسمية بالمملكة عن الموعد الذي سيتم تنظيم هذا الحدث خلاله، والذي سيستمر لمدة 3 ايام كاملة، وهذا كما يلي:

يبدأ من اليوم الجمعة الموافق 17 مارس لعام 2023.

يستمر حتى يوم الأحد 18 مارس 2023 ميلادية.

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اسعار تذاكر فورمولا جدة 2023

وتم الإعلان في الموقع الرسمي عن قائمة أسعار شراء تذاكر الحضور، وهذا في الفئات المختلفة التي تشمل نادي البادوك، الضيافة المميزة، المدرجات الرئيسية، المدرجات الوسطى، وكذلك الدخول العام، والتي نتابع معكم أسعارها كما يلي:

سعر تذكرة نادي البادكوك لمدة 3 أيام بسعر 28030 ريال سعودي شامل الضريبة.

الضيافة المميزة، وهي صالة تطل على حلبة كورنيش جدة، وسعر التذركرة 13800 ريال لمدة 3 أيام.

المدرجات الرئيسية، والأسعار تبدأ من 460 ريال حتى 2880 ريال.

أسعار تذاكر المدرجات الوسطى، تبدأ من 150 ريال إلى 1000 ريال سعودي.

الدخول العام بسعر يبدأ من 100 ريال سعودي حتى 520 ريالا.

رابط حجز تذاكر الفورمولا جدة 2023

ونتابع معكم كيف يمكنكم الحصول على التذاكر الخاصة بكم في الموقع الرسمي، وهذا كما يلي:

ادخل إلى موقع حجز التذاكر عبر الرابط tickets.saudiarabiangp.com.

انزل إلى الأسفل واختر نوع التذاكر التي تريد حجزها، على سبيل المثال المدرات الوسطى ب.

ثم اضغط على أيقونة شراء.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم انقر على استمرار.

ثم اختر عدد التذاكر التي تريد حجزها.