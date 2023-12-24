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رابط حجز تذاكر السوبر التركي “غلطة سراي vs فرنبخشة” 29/12 والأسعار

خالد الشهري

يلعب نادي غلطة سراي ضد نادي فرنبخشة في كأس السوبر التركي، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض على ملعب الأول بارك ضمن فعاليات موسم الرياض، وهناك حالة بحث عن رابط حجز تذاكر كأس السوبر التركي وهذا سواء من مشجعي الفريقين أو من محبي الكرة العالمية في المملكة، وننشر بالأسفل الرابط وأسعار التذاكر الرسمية كما جاءت في موقع الطرح الرسمي، فتابع معنا.

غلطة سراي ضد فرنبخشة

يلعب نادي غلطة سراي التركي ضد نادي فنرخبشة في مباراة بطولة كأس السوبر التركي، حيث أنهى غلطة سراي الموسم الماضي الدوري وهو بطل الدوري، أما فنربخشة فقد أنهى الدوري وصيفا في المركز الثاني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية هذه المباراة، وهذا على ملعب نادي النصر السعودي “الأول بارك” في مدينة الرياض، وقد تم طرح التذاكر في الفترة الماضية بشكل رسمي على “وي بوك”.

موعد المباراة

وأما بالنسبة لموعد المباراة، فقد تم تحديدها لتكون كما يلي:

  • يوم الجمعة المقبل 29 ديسمبر 2023 ميلادي.
  • تنطلق ضربة البداية للمباراة في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت السعودية.

أسعار تذاكر المباراة

وبالنسبة لقائمة أسعار التذاكر الرسمية، فقد جاءت كما هو موضح في الجدول التالي:

الفئة السعر
الفئة ٢ – جانب المسرح 450
الفئة ٣ – زاوية المسرح 250
سبورتس لاونج (شمال أو جنوب) 1,500
جاليري لاونج (شمال أو جنوب) 2,500
بلاتينيوم لاونج 3,000
الأول برايم 3,200
تراس 18,000
سبورتس تراس (شمال أو جنوب) 8,000
C1, C2, C4, C5, C6, C8, C9, C10 125
D1, D2, D4, D5, D6, D7 135
جاليري لاونج بلس 2,750
K1, K2, K4, K5, K6, K8, K9 125
J1, J2, J4, J5, J6, J9 135

رابط تذاكر السوبر التركي

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز تذاكر مباراة نهائي بطولة السوبر التركي لكرة القدم بمشاركة فريقي غلطة سراي وفرنبخشة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • يتم الدخول إلى منصة التذاكر webook.com الرسمية.
  • ثم اضغط على أيقونة احجز التذاكر.
  • ومنها سجل الدخول.
  • بعدها تفتح خريطة الملعب.
  • تقوم باختيار المنطقة، ثم تحدد المقاعد.
  • بعد الانتهاء وافق على الشروط والأحكام، ثم الذهاب للدفع.
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عن الكاتب:
خالد الشهري

أدرس البرمجة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، خبرة سنتين في مجال الكتابة، وأهتم بمساعدة الأشخاص خاصة في الخدمات الإلكترونية سواء الحكومية وغير حكومية.

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