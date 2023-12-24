رابط حجز تذاكر السوبر التركي “غلطة سراي vs فرنبخشة” 29/12 والأسعار

يلعب نادي غلطة سراي ضد نادي فرنبخشة في كأس السوبر التركي، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض على ملعب الأول بارك ضمن فعاليات موسم الرياض، وهناك حالة بحث عن رابط حجز تذاكر كأس السوبر التركي وهذا سواء من مشجعي الفريقين أو من محبي الكرة العالمية في المملكة، وننشر بالأسفل الرابط وأسعار التذاكر الرسمية كما جاءت في موقع الطرح الرسمي، فتابع معنا.

غلطة سراي ضد فرنبخشة

يلعب نادي غلطة سراي التركي ضد نادي فنرخبشة في مباراة بطولة كأس السوبر التركي، حيث أنهى غلطة سراي الموسم الماضي الدوري وهو بطل الدوري، أما فنربخشة فقد أنهى الدوري وصيفا في المركز الثاني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية هذه المباراة، وهذا على ملعب نادي النصر السعودي “الأول بارك” في مدينة الرياض، وقد تم طرح التذاكر في الفترة الماضية بشكل رسمي على “وي بوك”.

موعد المباراة

وأما بالنسبة لموعد المباراة، فقد تم تحديدها لتكون كما يلي:

السوبر التركي لأول مرة في الرياض .. باقي من الزمن 6 أيام فقط ⁧#أكشن_مع_وليد#موسم_الرياض#RiyadhSeason يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/NCDGBEGC0S pic.twitter.com/XMk2BMCQSa — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 23, 2023

يوم الجمعة المقبل 29 ديسمبر 2023 ميلادي.

تنطلق ضربة البداية للمباراة في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت السعودية.

أسعار تذاكر المباراة

وبالنسبة لقائمة أسعار التذاكر الرسمية، فقد جاءت كما هو موضح في الجدول التالي:

الفئة السعر الفئة ٢ – جانب المسرح 450 الفئة ٣ – زاوية المسرح 250 سبورتس لاونج (شمال أو جنوب) 1,500 جاليري لاونج (شمال أو جنوب) 2,500 بلاتينيوم لاونج 3,000 الأول برايم 3,200 تراس 18,000 سبورتس تراس (شمال أو جنوب) 8,000 C1, C2, C4, C5, C6, C8, C9, C10 125 D1, D2, D4, D5, D6, D7 135 جاليري لاونج بلس 2,750 K1, K2, K4, K5, K6, K8, K9 125 J1, J2, J4, J5, J6, J9 135

رابط تذاكر السوبر التركي

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز تذاكر مباراة نهائي بطولة السوبر التركي لكرة القدم بمشاركة فريقي غلطة سراي وفرنبخشة، وذلك من خلال الخطوات التالية: