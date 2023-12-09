رابط حجز تذاكر الاتحاد وأوكلاند في كأس العالم للأندية 12/12 fifaclubwc

يبدأ الاتحاد السعودي مسيرته في كأس العالم للأندية لكرة القدم ضد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبالطبع يبحث جماهير العميد عن رابط حجز تذاكر الاتحاد وأوكلاند، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية حجز تذاكر المباراة وأسعار التذاكر كما جاء في الموقع الرسمي، كما ننشر لكم كيفية حجز التذاكر في حال انتهت، فتابع معنا لكافة التفاصيل بالأسفل.

صورة لجماهير العميد في تدريبات الاتحاد لكأس العالم للأندية 2023، المصدر: حساب الاتحاد على X

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ويفتتح نادي الاتحاد السعودي ممثل المملكة العربية السعودية في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهته ضد نادي أوكلاند سيتي ممثل أوقيانوسيا في البطولة، وتقام هذه المباراة على ملعب الجوهرة الشهير في مدينة جدة.

ويرغب الاتحاد السعودي في تخطي هذه المباراة والفوز بها، وهذا حتى يواجه في المباراة التي بعدها النادي الأهلي المصري، والتي ستعتبر مباراة قمة عربية سوف يترقبها الجميع في الوطن العربي، وفي المملكة ومصر خاصة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ونوضح لحضراتكم التفاصيل المتعلقة بالمباراة الافتتاحية المقررة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنظمها “فيفا” بالمملكة بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي في الجدول التالي:

المباراة الاتحاد السعودي vs أوكلاند سيتي النيوزلندي الجولة الجولة الافتتاحية من بطولة فيفا كأس العالم للأندية 2023 اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2023 الساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الملعب إستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية “الجوهرة” القنوات الناقلة SSC Sports HD

أسعار التذاكر الرسمية

وقد أعلنت الفيفا عن إتاحة بيع تذاكر المباراة عبر موقع تذاكر العالم للأندية الجديد، وقد جاءت أسعار التذاكر للمباراة القادمة للاتحاد كما يلي:

📸| من مؤازرة المدرج الأول لممثل الوطن في كأس العالم للأندية 2023 👏🏆#تدريبات_النمور 🟡⚫️ pic.twitter.com/7ZtfrSlwwY — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 9, 2023

الفئة السعر Gold Lounge 3,500 SAR Al Jawhara (Hospitality Village) 1,250 SAR CAT 1 180 SAR CAT 2 130 SAR CAT 3 65 SAR

رابط شراء التذاكر

ويمكنكم أعزائنا المتابعين الحصول على التذاكر الخاصة بكم إلكترونيا، فتابع الخطوات والرابط:

يتم الدخول إلى رابط تذاكر المباراة بين الاتحاد أمام أوكلاند من هنا .

. ثم اضغط على حجز التذاكر.

تقوم بتسجيل الدخول في حسابك في المنصة.

بعدها تفتح معك خريطة الملعب.

تقوم باختيار أحد المناطق الملونة، وتحدد التذاكر.

ثم بعدها توافق على الشروط والأحكام، وتضغط على أيقونة الذهاب للدفع.

أما في حال انتهت التذاكر، فتقوم بالضغط على أيقونة منصة إعادة بيع التذاكر في منصة الفيفا، وتسجل الدخول، وتجد التذاكر المعاد بيعها، تقوم باختيار المناسب سعرها معك وشرائها في المنصة.