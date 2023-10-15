رابط حجز تذاكر الأهلي والوحدة الجولة 10 في دوري روشن 21/10/2023 tickets.alahlifc

أعلن النادي الأهلي السعودي في خلال الساعات القليلة الماضية عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والوحدة ضمن منافسات الجولة رقم 10 من دوري روشن للمحترفين لكرة القدم 2023/2024، والتي من المقرر أن يستضيفها النادي الملكي على ملعبه في مدينة جدة، ونكشف لكم في هذا المقال رابط الحجز الرسمي في الأسفل مع الأسعار الرسمية، والتي تبدأ من 20 ريال سعودي، فتابعوا معنا لكافة التفاصيل.

بوستر تذاكر الأهلي والوحدة، المصدر: موقع تذاكر الأهلي السعودي

مباراة الأهلي السعودي القادمة

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، تعود منافسات دوري روشن السعودي من جديد، وهذا في الجولة العاشرة، والتي من المقرر أن يلعب فيها الأهلي السعودي ضد نادي الوحدة.

وينتظر بالطبع جماهير النادي الملكي هذه المباراة وهذا حتى يدعمون فريقهم بالمواجهة القادمة كما تعودنا منهم في جميع مباريات الأهلي السعودي، ويحتل الأهلي السعودي في الوقت الحالي المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وهو نفس رصيد المركز الرابع والثالث.

على الجانب الآخر يحتل نادي الوحدة المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وقد تعادل في آخر مواجهة التي جمعت بينه وبين نادي الفيحاء، وبالطبع هو على أعتاب مواجهة صعبة أمام الأهلي خارج الديار.

أسعار التذاكر

وبالنسبة إلى أسعار التذاكر، فحسب ما جاء في الموقع الرسمي كما هو موضح في الصورة والجدول، فإن أسعار الحضور كما يلي:

الفئة السعر موحد 20.00 ريال ممتاز 50.00 ريال فضي 300.00 ريال ذهبي 500.00 ريال

تذاكر الأهلي والوحدة

ونبدأ معكم أعزائنا المتابعين بالتعرف على رابط حجز التذاكر للمواجهة المقررة بين الناديين، والتي يتاح شراؤها في الوقت الحالي وهذا كما يلي:

طرح تذاكر لقاء #الأهلي_الوحدة ضمن الجولة العاشرة من #دوري_روشن_السعودي والتي ستقام عند الساعة 9:00 من مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة

⬇️https://t.co/wtmmkSBQKG pic.twitter.com/ZBeWH1HirI — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 14, 2023

يتم الدخول إلى رابط تذاكر المباراة في موقع تذاكر الأهلي الرسمي.

في موقع تذاكر الأهلي الرسمي. ثم اضغط على احجز الآن.

يطلب منك تسجيل الدخول في حسابك بموقع التذاكر، أو تقوم بعمل حساب جديد.

ثم بعدها سوف يتم تحديد المكان الخاص بك في الملعب والمقاعد.

بعد الانتهاء اضغط على اشتر الآن.

بعدها سوف يتم تحديد طريقة الدفع ثم متابعة وشراء أونلاين.

تفاصيل المواجهة

وبالنسبة إلى تفاصيل هذه المواجهة من حيث الموعد والملعب والقنوات الناقلة، فهي كما يلي: