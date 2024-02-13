رابط حجز تذاكر الأهلي والأخدود والأسعار في دوري روشن 16/2/2024

أعلن نادي الأخدود عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والأخدود المقررة في الجولة رقم 20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يستضيف الأخدود نادي الأهلي السعودي على ملعبه في مدينة نجران في المملكة العربية السعودية، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط حجز التذاكر الإلكتروني وكذلك أسعار التذاكر، وأيضا التفاصيل المتعلقة بالمباراة، فتابع.

تذاكر الأهلي والأخدود

الأهلي ضد الأخدود

يعود النادي الملكي من جديد لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد فترة التوقف الدولي التي دامت لأكثر من شهر بسبب بطولة كأس آسيا 2023، وتتحمس الجماهير لاستكمال مشوار الدوري وخاصة من جماهير الأهلي.

حيث يحتل الأهلي السعودي المركز الثالث في الدوري برصيد 40 نقطة، وهذا بالطبع بفارق 16 نقطة عن المتصدر نادي الهلال، ولهذا فإن الأهلي عليه أن يقدم أداء مثالي في الفترة القادمة وهذا حتى يكون هناك أمل له في المنافسة على البطولة.

على الناحية الأخرى يحتل الأخدود المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن في وقت كتابة المقال.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، وذلك في تمام الموعد الموضح التالي:

يوم الجمعة 16 فبراير 2024.

في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية.

أسعار التذاكر

وبالنسبة إلى أسعار التذاكر المعلن عنها رسميا في منصة حجز تذاكر نادي الأخدود، مع العلم أن الأسعار التي جاءت في الموقع غير شاملة الضريبة، وهي:

فئة البريميوم: 100 ريال.

الفئة المخفضة: 25 ريال.

الموحدة: 70 ريال.

رابط حجز التذاكر

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز تذاكر هذه المباراة إلكترونيا من خلال منصة حاضر، وذلك كما تم الإعلان رسميا، فتابع الخطوات التالية:

تذاكر مواجهة #الاخدود_الاهلي 🔻 مساء الجمعة في ملعبنا مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز 🏟️ احجز تذكرتك الآن 💳 https://t.co/rK9PEhJ5uO pic.twitter.com/FuKRUokeEI — نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) February 12, 2024