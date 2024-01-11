رابط حجز تذاكر إنتر ميلان ضد لاتسيو في السوبر الإيطالي 19/1/2024 والأسعار

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات كأس السوبر الإيطالي، والتي نتابع منها في هذا المقال رابط تذاكر مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو التي تقام في مدينة الرياض على ملعب الأول بارك، حيث ينتظر الجميع هذه المباراة التي تجمع بين فريقين من أقوى الفرق ليس فقط في إيطاليا بل على المستوى الأوروبي، وننشر لكم في هذا المقال أسعار التذاكر الرسمية ورابط حجز التذاكر، فسارعوا قبل نفاذها، فتابع معنا.

تذاكر إنتر ميلان ضد لاتسيو

إنتر ميلان ضد لاتسيو

وقد تم الإعلان عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإيطالي على أراضيها، والتي تشارك بها أقوى أربعة فرق في إيطاليا بالوقت الحالي، وهم:

إنتر ميلان.

فيورنتينا.

لاتسيو.

نابولي.

ويتواجه في نصف النهائي إنترميلان ضد لاتسيو، والتي نتابع معكم التفاصيل المتعلقة بها في الأسفل.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة كما ذكرنا على إستاد الأول بارك في مدينة الرياض، وهذا في تمام الموعد الموضح:

يوم الجمعة 19 يناير 2024 ميلادي.

في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

أسعار التذاكر

وقد تم الكشف عن أسعار التذاكر، والتي تبدأ من 40 ريال سعودي، وهذا كما هو موضح في الجدول:

الفئة السعر الذهبية 1,000 ر.س الفضية 750 ر.س الفئة 1 – منتصف الواجهة 150 ر.س الفئة 2 – أطراف الواجهة 130 ر.س الفئة 3 – زاوية الواجهة 70 ر.س الفئة 4 – خلف المرمى العلوي 50 ر.س الفئة 5 – خلف المرمى السفلي 40 ر.س

رابط حجز تذاكر المباراة

ويمكنكم أصدقائنا المتابعين حجز تذاكر هذه المباراة إلكترونيا عبر منصة وي بوك الرسمية لحجز تذاكر موسم الرياض، وذلك فتابع:

تذاكر كأس السوبر الإيطالي 🇮🇹

وصلت الآن 😎🎟️ احجز تذكرتك واستمتع بالكرة الإيطالية في الرياض 🤩#السوبر_الإيطالي_بالرياض — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) January 8, 2024