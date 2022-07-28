رابط تنزيل تطبيق ليفربول الجديد مجاناً بعد إطلاقه.. شجع محمد صلاح

أطلقت ليفربول تطبيقًا جديدًا للمشجعين للتسوق من مجموعة LFC كُلََّها على الهواتف المحمولة، بما في ذلك الخصومات الحصرية غير المتوفرة في أي مكان آخر، وهو مخصص للبيع بالتجزئة “أونلاين”، ويوفر العروض والخصومات لفريق محمد صلاح.

مع تولي شركة “نايك” منصب الشركة المصنعة للأطقم الرسمية في ليفربول في عام 2020، كانت هناك بعض السلع اللافتة للنظر في السوق.

في السابق، كانت الطريقة الوحيدة للحصول عليها إما في المتجر أو عبر الإنترنت، ولكن الآن أطلق النادي تطبيق المتجر الرسمي الخاص به لكي يتمكن المعجبون من التسوق على الأجهزة.

مميزات تطبيق ليفربول الجديد:

يتوفر تطبيق ليفربول Liverpool FC Store الرسمي على iOS و Google Play، وهو مجاني للتنزيل ويمنح الداعمين فرصًا حصرية في أثناء التسوق.

في أثناء التسوق في مجموعة LFC جميعها، يمكن للمعجبين حفظ العناصر في قائمة الرغبات الخاصة بهم والاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية داخل التطبيق، مع أخبار عن أحدث إصدارات المنتجات ومحتوى متجر LFC الحصري.

يسمح التطبيق أيضًا للمعجبين بتحديد موقع أقرب متجر LFC للتسوق شخصيًا.

أصدر ليفربول قميصه الأساسي الجديد لموسم 2022/23 هذا الموسم، في حين ظهر فريق “الريدز” أيضًا أول مرة طقمهم الأبيض “المذهل”، مكتمل بنمط قزحي الألوان.

إلى جانب الأطقم الجديدة، قدمت “نايك” مجموعة كاملة من مُعِدَّات التدريب للموسم القادم، جنبًا إلى جنب مع مجموعة الأزياء وأسلوب الحياة الخاصة بهم.

وفي وقت سابق من يوليو، أكد النادي أيضًا أنه مدد عقد رعاية المجموعة مع ستاندرد تشارترد حتى عام 2027، مما رفع الشراكة إلى 17 عامًا في المجموع.

رابط تنزيل تطبيق ليفربول الرسمي الجديد مجاناً

رابط تنزيل تطبيق متجر Liverpool FC الرسمي متاح الآن ويمكن تنزيله مجانًا على iOS و Google Play هنا.