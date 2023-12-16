رابط تذاكر مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي 18/12/2023 والأسعار

يبحث جماهير الأهلي في المملكة العربية السعودية عن رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وهذا خاصة بعد الفوز التاريخي الذي حققه الأهلي على نادي الاتحاد السعودي بعد مباراة قوية، نوفر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كافة التفاصيل التي تحتاجونها، حيث ننشر لكم لينك حجز تذاكر المباراة والأسعار الرسمية، كما نوفر لكم طريقة بديلة في حال نفاذ التذاكر من منصة الفيفا، فتابع معنا.

تذاكر الاهلي وفلومينينسي، المصدر: موقع تذاكر الفيفا الرسمي

مباراة الأهلي المصري القادمة

ويلعب الأهلي المصري المباراة القادمة له في بطولة كأس العالم للأندية ضد بطل الكوبا نادي فلومينينسي البرازيلي، وهذا بعد أن لعب المباراة الأولى له ضد نادي الاتحاد السعودي وفاز عليه بعد أداء كبير وروح عالية للغاية قدمها لاعبو الأهلي المصري.

ولم تكن المباراة قوية على مستوى اللاعبين فحسب بل كانت على مستوى الجماهير، قد ساند جماهير الأهلي وساهموا في هذا الانتصار بدعمهم، ويتوقع أن يكون الحضور الأكبر في المباراة القادمة من نصيبهم، فهل يستطيع الأهلي المصري الوصول لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه؟، أخبرونا في التعليقات.

تفاصيل المواجهة

وأما بالنسبة إلى التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة وهذا من حيث الموعد والملعب، وكذلك القنوات الناقلة، فنتابعها مع حضراتكم في الجدول التالي:

المباراة الأهلي المصري vs فلومينينسي البرازيلي الجولة نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2023 ميلادي. موعد المباراة 9:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في مدينة جدة القنوات الناقلة قناة SSC 1 HD

أسعار التذاكر

وحسب ما جاء في منصة الفيفا لتذاكر كأس العالم للأندية، فقد جاءت أسعار تذاكر المباراة تبدأ من 60 ريال، وهي كما يلي:

CAT 3 بسعر 60 ريال.

CAT 2 بسعر 125 ريال.

CAT 1 بسعر 175 ريال.

فئة الجوهرة بسعر 750 ريال.

الفئة الذهبية بسعر 2000 ريال سعودي.

رابط تذاكر المباراة

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز التذاكر الخاصة بكم إلكترونيا بين الاهلي وفلومينينسي عبر متابعة الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط تذاكر المباراة على منصة الفيفا الرسمية من هنا .

. ثم اضغط على شراء التذاكر.

بعدها تقوم بعمل تسجيل الدخول.

ثم تحدد المقاعد الخاصة بك.

بعد الانتهاء وافق على الشروط ثم الذهاب للدفع.

الطريقة البديلة

وأما في حالة نفاذ التذاكر حسب الفئة التي ترغب بشرائها من موقع الفيفا، فيوجد طريقة بديلة يمكنكم خلالها شراء التذاكر، وذلك فتابع الخطوات: