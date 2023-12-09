رابط تذاكر مباراة أبها والخليج في ربع نهائي كأس الملك 11/12/2023

أعلن نادي أبها عن طرح تذاكر المواجهة المرتقبة بينه وبين الخليج المقررة في دور ربع النهائي في أغلى الكؤوس كأس الملك سلمان 2023/2024، حيث يستضيف نادي أبها هذه المباراة على ملعبه بالمحالة، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة، كما تجدون في الأسفل رابط حجز التذاكر، فتابع للنهاية.

صورة من مباراة أبها والخليج، المصدر: حساب أبها على X

أبها والخليج

وقد وقع نادي أبها السعودي ضد نادي الخليج في قرعة الجولة ربع النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد وصل أبها إلى هذه الجولة وهذا بعد الفوز التاريخي على الأهلي السعودي، حيث فاز عليه بهدفين مقابل هدف ليتأهل على إثره لهذا الدور.

على الجانب الآخر وصل الخليج إلى هذه الجولة وهذا بعد التعادل ضد ضمك 1-1، وقد تم حسم المباراة في ضربات الجزاء التي كانت متقاربة للغاية، وفاز الخليج بست أهداف مقابل خمسة من ركلات الترجيح، ليصل إلى هذا الدور.

أما على صعيد دوري روشن للمحترفين، فيحتل أبها المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، وقد خسر في آخر 4 مباريات له وفاز في مباراة وحيدة من أصل 5، أما الخليج يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة وفاز في مباراتين وخسر في 3 مباريات بآخر 5 مباريات له أيضا، وقد كانت آخر مباراة لهما في الدوري ضد بعضهما، وانتهت بفوز الخليج بثلاث أهداف مقابل هدف.

موعد المباراة

وقد تم تحديد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة لاستضافة هذه المباراة في ربع النهائي، وهذا في تمام الموعد الموضح التالي:

يوم الإثنين المقبل.

الموافق 11 ديسمبر 2023.

وذلك في تمام الساعة 3:30 العصر بتوقيت السعودية.

رابط حجز التذاكر

وقد تم طرح تذاكر هذه المواجهة بين الخليج أمام أبها عبر منصة حجز تذاكر نادي أبها السعودي، وللحجز تابع الخطوات: