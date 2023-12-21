رابط تذاكر كأس السوبر الإسباني 2024 في السعودية والأسعار SuperCopa

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني 2024 التي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية، حيث يشارك في هذه البطولة 4 أندية، وهي برشلونة، ريال مدريد، أتليتكو مدريد، ونادي أوسوسانا، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط حجز تذاكر مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وقائمة الأسعار الرسمية، فتابع معنا لكافة التفاصيل.

تذاكر كأس السوبر الإسباني، المصدر: webook.com

طرح تذاكر السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي X أو تويتر سابقا عن طرح تذاكر مواجهات بطولة كأس السوبر الأسباني الذي تستضيفه الرياض في شهر يناير 2024.

وقد انتظر الجميع الإعلان عن طرح التذاكر الرسمي، وهذا بعد انتشار روابط غير رسمية على الإنترنت والتي تدعي بتوافر التذاكر لديها، وننشر لكم في الأسفل رابط حجز التذاكر الرسمي فتابع.

مواعيد مباريات نصف النهائي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب النصر في مدينة الرياض “الأول بارك” هذه البطولة، وقد تم تحديد مواعيد المباريات والتي ستكون كما يلي:

برشلونة ضد أوسوسانا، يوم 11 يناير 2024، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة.

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد، في يوم 10 يناير 2024، في الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.

أسعار التذاكر الرسمية

وقد تم الكشف عن قائمة الأسعار الرسمية وهذا على منصة الحجز الرسمية التي تجدوها بالأسفل، ونبدأ بأسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وأتليتيكو وهي:

الفئة السعر 2 – أطراف الواجهة 225 ر.س 3 – زاوية الواجهة 150 ر.س 4 – خلف المرمى العلوي 150 ر.س 5 – خلف المرمى السفلي 125 ر.س

وأما بالنسبة لقائمة أسعار تذاكر مباراة برشلونة وأوسوسانا فهي كما يلي:

الفئة السعر 1 – منتصف الواجهة 275 ر.س 2 – أطراف الواجهة 175 ر.س 3 – زاوية الواجهة 100 ر.س 4 – خلف المرمى العلوي 100 ر.س 5 – خلف المرمى السفلي 75 ر.س

رابط حجز التذاكر

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز تذاكر المباريات من منصة وي بوك الرسمية، وذلك من خلال متابعة الخطوات التالية:

ريال مدريد 🆚 أتلتيكو مدريد نصف نهائي #كأس_السوبر_الإسباني 🇪🇸

ملعب الأول بارك – الرياض 🇸🇦#SuperSupercopa — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 20, 2023