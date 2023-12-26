رابط تذاكر الفيحاء والهلال الجولة 19 في دوري روشن 29/12/2023

أعلن نادي الفيحاء عن طرح تذاكر الفيحاء والهلال المقررة في الجولة التاسعة عشر ضمن منافسات دوري روشن 2023/2024، حيث يلعب الهلال السعودي المباراة القادمة على ضيافة نادي الفيحاء، ويرغب الهلال السعودي في استكمال سلسلة انتصاراته في الدوري، والتي ينفرد بصدارة الدوري على إثرها، وننشر لكم في الأسفل رابط حجز التذاكر، فتابع معنا.

تذاكر الفيحاء والهلال

مباراة الهلال القادمة

ويلعب الهلال السعودي المباراة القادمة في دوري روشن ضد نادي الفيحاء، ويقدم نادي الهلال السعودي أداء كبير للغاية على مستوى الدوري وجميع البطولات المشارك بها، حيث كسر الهلال بالفعل الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في تاريخ النادي.

وينفرد زعيم آسيا بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وهذا بفارق 10 نقاط كاملة عن الوصيف نادي النصر صاحب الـ 40 نقطة، وقد فاز الهلال السعودي في آخر مباراة له في الدوري بكرنفال أهداف، حيث فاز ضد أبها بسبعة أهداف مقابل صفر.

على الناحية الأخرى يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 19 نقطة، وقد خسر في آخر 4 مباريات له في الدوري، وبالطبع هو أمام تحدي صعب للغاية أمام العملاق نادي الهلال السعودي الذي يقدم أداء قد يعتبره البعض الأفضل في تاريخه، فهل يستطيع أن يكسر الفيحاء سلسلة انتصارات الهلال بتعادل أو بفوز؟، شاركونا في التعليقات.

موعد المواجهة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فعد الرياضية بالملز في مدينة الرياض، وذلك في تمام الموعد الموضح التالي:

يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023.

في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت الرياض.

رابط حجز التذاكر

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز التذاكر الخاصة بكم من خلال الموقع الرسمي لنادي الفيحاء، وذلك فتابع الخطوات: