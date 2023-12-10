رابط تذاكر الشباب والنصر في ربع نهائي كأس الملك 11/12/2023

أعلن نادي الشباب السعودي عن طرح تذاكر مباراة الشباب والنصر المقررة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته للعام 2023/2024، حيث تعتبر مواجهة قوية للغاية ينتظرها الجميع، حيث يستضيف نادي الشباب على ملعبه الجديد هذه المباراة، وننشر لكم أعزائنا المتابعين رابط الحجز الرسمي، كما تتابعون في الأسفل قائمة الأسعار شاملة الضريبة كما جاء في المنصة، فتابع معنا للتفاصيل بهذا المقال.

صورة رونالدو من تدريبات النصر، المصدر: حساب النصر على X

الشباب ضد النصر

وقد وقع العالمي نادي النصر ضد نادي الشباب في قرعة دور ربع النهائي من كأس الملك سلمان، وهذا بعد أن استطاع النصر الفوز على نادي الاتفاق السعودي في المباراة التي جمعت بينهما في الدور الـ 16 وذلك بهدف مقابل لا شيء.

على الناحية الأخرى استطاع الشباب الوصول إلى هذه المرحلة وهذا بعد أن فاز على نادي الفتح بهدفين مقابل هدف، وبالطبع سوف تكون مباراة صعبة وخاصة على نادي الشباب، وهذا نظرا للفارق الفني بين الفريقين.

حيث إنه على مستوى الدوري، فإن النصر يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، أما الشباب يحتل المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة.

موعد المباراة

وكما ذكرنا لكم، فإن المباراة تقام على ملعب نادي الشباب السعودي الجديد في مدينة الرياض، وذلك في تمام الموعد التالي:

يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023.

وهذا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة.

أسعار التذاكر

وحسب ما جاء في موقع تذاكر الشباب الجديد، فإن قائمة الأسعار جاءت موضحة كما يلي:

الفئة السعر مقصورة كبار الشخصيات الكبيرة 30,000 ريال سعودي مقصورة كبار الشخصيات الصغيرة 15,000 ريال سعودي ذهبي 2,500 ريال سعودي فضي 800 ريال سعودي مميز 500 ريال سعودي المنطقة الغربية لمشجعي نادي الشباب 70 ريال سعودي المنطقة الغربية لمشجعي نادي النصر 300 ريال سعودي المنطقة الجنوبية خلف مرمى النصر 300 ريال سعودي المنطقة الشمالية خلف مرمى الشباب 10 ريال سعودي المنطقة الشرقية لمشجعي نادي الشباب 25 ريال سعودي

رابط تذاكر النصر والشباب

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز التذاكر الخاصة بكم إلكترونيا، وذلك فتابع الخطوات والرابط: