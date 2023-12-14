رابط تذاكر الاتحاد والأهلي المصري 15/12 .. الأسعار وطريقة الحجز البديلة

تأهل نادي الاتحاد السعودي رسميا لمواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وننشر لكم أعزائنا المتابعين رابط حجز التذاكر الرسمي في الأسفل والأسعار، حيث يوجد إقبال كبير على شراء التذاكر سواء من جماهير العميد أو من جماهير نادي القرن الإفريقي، حيث يتوقع مباراة قمة قوية للغاية بين ناديين من أقوى الأندية العربية وهذا سواء على مستوى اللاعبين بل وحتى على مستوى الجماهير، وتجدون في الأسفل رابط الحجز، كما ونشرح لكم كيفية حجز التذاكر في حال نفاذها، فتابع معنا.

مصدر الصورة: موقع تذاكر كأس العالم للأندية fifa

أبطال إفريقيا في مواجهة الاتحاد السعودي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 🦅#يلا_يا_أهلي | #الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/oiIMGYa7ad — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 12, 2023

الاتحاد والاهلي المصري

لعب نادي الاتحاد السعودي أول مباراة له في كأس العالم للأندية في مواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، وقد فاز الاتحاد في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل صفر، وهذا بعد سيطرة بالطول وبالعرض في المباراة.

وسف يواجه الاتحاد السعودي في المباراة القادمة النادي الأهلي المصري، في مباراة منتظرة للغاية من قبل الجماهير العربية أجمع، ويوجد إقبال جماهيري كبير على التذاكر، وهذا سواء من الجالية المصرية في المملكة مشجعي الأهلي، أو من جماهير العميد، وخاصة أن المباراة تقام على أرضهم على إستاد الجوهرة في مدينة جدة.

أسعار التذاكر الرسمية

وقد جاءت أسعار تذاكر مباراة الاهلي المصري واتحاد جدة في منصة الفيفا الرسمية كما يلي:

cat 1 بسعر 100 ريال.

cat 2 بسعر 75 ريال.

cat 3 بسعر 40 ريال.

Gold lounge بسعر 2500 ريال.

فئة الجوهرة 1250 ريال سعودي.

رابط حجز التذاكر

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين كيفي يمكنكم حجز تذاكر مباراة اتحاد جدة والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المملكة 2023، ويمكنكم الحجز عبر متابعة الخطوات:

يتم الدخول إلى رابط مباراة الاتحاد والأهلي من هنا .

. ثم تقوم بالضغط على شراء التذاكر.

بعدها تسجل الدخول، وتختر المنطقة وتحدد المقاعد.

ثم سوف تقوم بالموافقة على الشروط والذهاب للدفع.

طريقة الحجز البديلة

وقد أعلن موقع غرينتا هب لإعادة بيع التذاكر عن وجود تذاكر للمباراة متاحة، والتي يمكنكم حجزه من خلال متابعة الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع غرينتا هب هنا .

. ثم انزل إلى الأسفل، واختر التذاكر التي تريد شرائها.

يطلب منك تسجيل الدخول.

بعدها تقوم باستكمال عملية الدفع.

موعد المواجهة

وقد تم تحديد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة لاستضافة هذه المباراة بين الأهلي والاتحاد، وتقام في تمام الموعد التالي: