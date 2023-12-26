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رابط تذاكر الأهلي والخليج 29/12/2023 والأسعار tickets.alahlifc.sa

خالد الشهري

أعلن الأهلي السعودي منذ قليل عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والخليج ضمن الجولة رقم 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي سوف تقام في مدينة جدة على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، وننشر لكم رابط حجز التذاكر، وقائمة أسعار التذاكر، ويرغب النادي الملكي استكملا مسيرته في الدوري، والتي يقدم بها أداء كبير ومميز حتى الآن، فتابع معنا بالأسفل.

تذاكر الأهلي والخليج

تذاكر الأهلي والخليج

الأهلي ضد الخليج

يلعب الاهلي السعودي ضد نادي الخليج في المباراة القادمة بالدوري، والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من البطولة، حيث يستضيف الأهلي السعودي هذه المباراة في مدينة جدة.

وقد فاز الأهلي السعودي المباراة الماضية فوز عريض ضد الحزم بأربعة أهداف دون رد، ويحتل المركز الثالث شفي الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المركز الثاني نادي النصر.

على الجانب الآخر فاز الخليج في آخر 3 مباريات له في الدوري، ويحتل المركز العاشر في الدوري برصيد 22 نقطة، فهل يستطيع أن يفوز على الأهلي على الرغم من عامل الأرض والجمهور؟، شاركونا في التعليقات.

أسعار التذاكر

ونتابع معكم قائمة أسعار التذاكر الرسمية، وهذا كما جاءت في موقع تذاكر الأهلي السعودي، وهي موضحة كما يلي:

الفئة السعر
موحد 20.00 ريال
ممتاز 40.00 ريال
فضي 150.00 ريال
ذهبي 400.00 ريال

رابط حجز تذاكر المباراة

ونتابع مع حضراتكم رابط حجز تذاكر المباراة الرسمي، والتي يمكنكم اللحاق بحجز التذاكر قبل أن تنتهي عبر متابعة الخطوات التالية:

  • توجه إلى رابط حجز التذاكر في منصة الأهلي السعودي من هنا.
  • ثم اضغط على أيقونة حجز التذاكر.
  • تقوم بعمل تسجيل الدخول في المنصة.
  • بعدها تفتح معك خريطة الملعب.
  • اختر حسب الفئة، ثم حدد المقاعد.
  • بعدها اضغط على اشتر الآن، واختر طريقة الدفع ثم متابعة والدفع أونلاين.
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عن الكاتب:
خالد الشهري

أدرس البرمجة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، خبرة سنتين في مجال الكتابة، وأهتم بمساعدة الأشخاص خاصة في الخدمات الإلكترونية سواء الحكومية وغير حكومية.

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