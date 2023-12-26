رابط تذاكر الأهلي والخليج 29/12/2023 والأسعار tickets.alahlifc.sa

أعلن الأهلي السعودي منذ قليل عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والخليج ضمن الجولة رقم 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي سوف تقام في مدينة جدة على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، وننشر لكم رابط حجز التذاكر، وقائمة أسعار التذاكر، ويرغب النادي الملكي استكملا مسيرته في الدوري، والتي يقدم بها أداء كبير ومميز حتى الآن، فتابع معنا بالأسفل.

تذاكر الأهلي والخليج

الأهلي ضد الخليج

يلعب الاهلي السعودي ضد نادي الخليج في المباراة القادمة بالدوري، والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من البطولة، حيث يستضيف الأهلي السعودي هذه المباراة في مدينة جدة.

وقد فاز الأهلي السعودي المباراة الماضية فوز عريض ضد الحزم بأربعة أهداف دون رد، ويحتل المركز الثالث شفي الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المركز الثاني نادي النصر.

على الجانب الآخر فاز الخليج في آخر 3 مباريات له في الدوري، ويحتل المركز العاشر في الدوري برصيد 22 نقطة، فهل يستطيع أن يفوز على الأهلي على الرغم من عامل الأرض والجمهور؟، شاركونا في التعليقات.

أسعار التذاكر

ونتابع معكم قائمة أسعار التذاكر الرسمية، وهذا كما جاءت في موقع تذاكر الأهلي السعودي، وهي موضحة كما يلي:

الفئة السعر موحد 20.00 ريال ممتاز 40.00 ريال فضي 150.00 ريال ذهبي 400.00 ريال

رابط حجز تذاكر المباراة

ونتابع مع حضراتكم رابط حجز تذاكر المباراة الرسمي، والتي يمكنكم اللحاق بحجز التذاكر قبل أن تنتهي عبر متابعة الخطوات التالية:

طرح تذاكر لقاء #الأهلي_الخليج ضمن الجولة الـ19 من #دوري_روشن_السعودي والتي ستقام عند الساعة 9:00 من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة

⬇️ https://t.co/hZ1UtACU0X pic.twitter.com/zDhGTaItUX — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 25, 2023