رابط تذاكر الأهلي المصري وأوروا “برونزية كأس العالم” والأسعار fifaclubwc2023

يلعب الأهلي المصري بطل إفريقيا ضد بطل دوري أبطال آسيا نادي أوروا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث “البرونزية” في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية، وقد تم الإعلان عن طرح تذاكر المباراة للجماهير، وننشر لكم رابط حجز التذاكر وكذلك أسعار التذاكر الرسمية، ويتوقع حضور جماهيري كبير وخاصة من جماهير الأهلي المصري لدعم فريقهم ليحصل على برونزية البطولة وهذا بدلا من أن يخرج خالي الوفاض، فتابعوا معنا للتفاصيل.

مباراة الأهلي المصري القادمة

ويلعب الأهلي المصري المباراة القادمة له في بطولة كأس العالم للأندية في مباراة تحديد المركز الثالث، وهذا ضد نادي أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وهذا بعد أن خسر الأهلي المصري بعد أن لم يحالفه الحظ ضد فلومنينسي البرازيلي بهدفين مقابل صفر.

على الجانب الآخر يلعب أوروا الياباني هذه المباراة بعد أن خسر مباراة نصف النهائي ضد مانشستر سيتي بثلاث أهداف مقابل صفر، وعين كلا الفريقين الآن على الحصول على البرونزية في هذه البطولة، وهذا بدلا من الخروج من هذه البطولة بدون إنجاز عمليا.

موعد المباراة والمكان

وسوف يتم لعب هذه المباراة على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة، وذلك في تمام الموعد التالي:

الجمعة 22 ديسمبر 2023.

وهذا في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

أسعار التذاكر الرسمية

وقد جاء في الموقع الرسمي تذاكر البطولة “فيفا”، أسعار تذاكر المباراة كما يلي:

الفئة السعر Gold Lounge 1،000 SAR Premium 650 SAR CAT 1 100 SAR CAT 2 75 SAR CAT 3 40 SAR

رابط تذاكر الأهلي وأوروا

ونتابع معكم رابط وخطوات حجز تذاكر المباراة عبر منصة الفيفا، وذلك فتابع الخطوات الموضحة:

قم بالتوجه إلى رابط تذاكر مباراة الأهلي هنا .

. ثم اضغط على شراء التذاكر.

سجل الدخول في الموقع.

بعدها تفتح معك خريطة الملعب.

ثم تقوم باختيار المنطقة وتحديد المقاعد.

بعد الانتهاء تقوم بالموافقة على شروط بيع واستخدام التذاكر.

بعدها سوف تضغط على الذهاب للدفع.

في حالة نفاذ التذاكر من الخريطة، تقوم بالضغط على منصة إعادة البيع الرسمية للفيفا، والتي تجدها في الصفحة الخاصة بتذاكر المباراة.