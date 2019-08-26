رابطة الدوري السعودي تختار أفضل 5 لاعبين في الجولة الأولى

اختارت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أفضل 5 لاعبين ضمن فاعليات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونستعرض من خلال المقال التالي، أبرز 5 لاعبين قد سجلوا حضور مميز في بطولة دوري المحترفين خلال موسم حتى الآن:

جاء في المركز الأول اللاعب بافيتيمبي جوميز، اللاعب بفريق الهلال، إذ أن جوميز قد استطاع خلال مشاركته مع فريق الهلال السعودي، أن يسجل هدفين ويصنع هدف خلال مشاركته مع فريق في مباراة أما نادي أبها، ويحتل اللاعب جوميز المركز الأول في جدول هدافي الدوري السعودي خلال الجولة الأولى، كما قام اللاعب بالتصويب مرتين على المرمى.

أما في المركز الثاني جاء اللاعب رمارينيو لاعب نادي الإتحاد، إذ سجل رومارينيو هدفين في شباك نادي الرائد،جعلوه في صدارة قائمة هدافون الدوري السعودي مع اللاعب جوميز، كما قام يتسديد كرتين على المرمي، وبلغت دقة تمريره 74%.

واحتل المركز الثالث اللاعب جوليانو دي باولا لاعب نادي النصر، بعد إحرازه هدف مع فريقه في مباراته أمام نادي الضمك، بينما قام بصناعة 3 فرص، وبلغت نسبة التمرير 77% .

و جاء اللاعب هتان باهبري في المركز الرابع على الرغم من عدم تسجيل اللاعب لأي هدف، إلا أن لاعب الهلال قد قدم مباراة قوية مع فريقه أمام نادي أبها، ولكن قام بصناعة تمريرتين حاسمتين، وجاءت دقة تمريره 98%، ولمس الكرة أكثر من 70 مرة.

وفي المركز الخامس جاء اللاعب دانيلو أسبريلا لاعب نادي الشباب، إذ سجل دانيلو هدف في مباراة فريقه أمام نادي الفتح السعودي، فيما قام بتسديد 3 تسديدات على المرمى، وقام بلمس الكرة 46 مرة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أغسطس.

وتعتبر هذه النسخة من الدوري السعودي للمحترفين، هي الأقوى مقارنة بالمواسم السابقة، ويأتي ذلك بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين، يشاركوا ضمن صفوف الأندية السعودية، واشتعال المنافسة بين الفرق على اللقب.

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