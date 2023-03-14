رابطة الدوري الإيطالي تعلن رسميا تغيير نظام السوبر الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الاثنين، تغيير شكل بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، لتقام بنفس الشكل الذي تلعب به بطولة السوبر الإسباني.

وقالت الرابطة في بيان رسمي، إلى أنها واعتبارا من العام المقبل 2024، سيتم تغيير شكل مسابقة السوبر ليصبح على الطريقة الإسبانية.

وكانت رابطة الليغا قد شرعت في استخدام نظام الفرق الأربعة للمشاركة في السوبر الإسباني منذ عام 2020.

وأضافت الرابطة أن البطولة في نظامها الجديد ستقام بمشاركة 4 فرق، إذ سيشارك الفريقان المتأهلان لنهائي كأس إيطاليا بالإضافة لبطل الدوري ووصيفه.

وذكرت أن النسختان المقبلتان من البطولة بنظامها الجديد سيتم إقامتهما بالمملكة العربية السعودية.

ومن آخر خمس نسخ من البطولة أقيمت ثلاث منها في السعودية مقابل إجمالي 21 مليون يورو (22.52 مليون دولار).

من جانبه أوضح مسؤول في الرابطة الإيطالية لكرة القدم، أن العقد الجديد يضمن للأخيرة الحصول على 23 مليون يورو في حالة إقامة البطولة بمشاركة أربعة فرق.

وفاز إنتر بلقب النسخة الأخيرة من المسابقة على غريمه التقليدي نادي ميلان بثلاثية نظيفة، في شهر يناير الماضي بالرياض.