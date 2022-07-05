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رابطة الأندية تعلن عن طاقم حكام إسباني لمباراة فيوتشر وغزل المحلة

أحمد منصور

يستعد نادي فيوتشر إف سي لملاقاة نادي غزل المحلة في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الخميس الموافق 7 يوليو، ويسعى كل فريق في تحقيق أول نسخة من بطولة كأس رابطة الأندية بعد صعود كلا الفريقين وتفوقهم في مباراة نصف النهائي، صعد فيوتشر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نادي إنبي بهدفين نظيفين، بينما تأهل المحلة بعد الفوز على الإسماعيلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي.

رابطة الأنديية تعلن عن طاقم حكام إسباني لمباراة فيوتشر وغزل المحلة

طاقم حكام إسباني دولي لمباراة نهائي كأس الرابطة

وطلب كلا الفريقين تعيين طاقم حكام أجنبي للمباراة الحاسمة ووافقت رابطة الأندية على طلب الناديين وعينت طاقم حكم إسباني، وتكون الطاقم الإسباني من  جيسيوس مانزانو حكم ساحة و أنجل رودريجز حكم مساعد  و جيفر مارتينيز حكم مساعد ثان و فالنتين جوميز حكم رابع و إجناكيو جلاسيس حكم فيديو و اسديرو دياز مساعد حكم فيديو.

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موعد مباراة الأهلي القادمة أمام نادي فيوتشر في الدوري المصري

رابطة الأنديية تعلن عن طاقم حكام إسباني لمباراة فيوتشر وغزل المحلة

مشوار فيوتشر والمحلة في الدوري المصري

ويحتل نادي فيوتشر المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز ويلعب في بطولة الكونفدرالية الموسم القادم لأول مره في تاريخ النادي الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري، بينما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الممتاز، ويأمل في تحسين مستواه للهروب من دائرة الهبوط والابتعاد عن قاع الجدول، حيث يتبقى لكل فريق في الدوري 11 مباراة يأمل كل فريق خلالهم أن يحسن موقفه في جدول الترتيب.

أحمد منصور

حاصل على ليسانس آداب قسم صحافة وأعمل في الصحافة الإلكترونية مُنذ ما يقرب من 10 سنوات وأتخصص في كتابة المقالات التي تتعلق بالتكنولوجيا


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