رابطة الأندية المصرية تعلن عن تعيين طاقم حكام أجنبي لنهائي كأس الرابطة

صعد فريق فيوتشر إف سي إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بعد فوزه على فريق إنبي في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين، وسيلاقي فيوتشر فريق غزل المحلة الذي تفوق على منافسه نادي الإسماعيلي بعد التعادل الإيجابي في المباراة بهدفين واللجوء لركلات الترجيحية التي رجحت كفة فريق الغزل، ومن المقرر أن تُقام مباراة النهائي يوم الخميس المقبل الموافق 7 يوليو 2022، حيث يسعى كل فريق في تحقيق أول لقب من البطولة الجديدة في أول نسخة منها هذا العام.

تعيين حكام أجانب لإدارة اللقاء

من جانبه طالب نادي فيوتشر إف سي بتعيين طاقم حكم أجنبي لمباراته المرتقبة ضد فريق غزل المحلة في نهائي كأس الرابطة، وكشفت رابطة الأندية المصرية عن موافقتها على الطلب بعد إعلانها أن الرابطة حددت طاقم حكام أجنبي لإدارة هذا اللقاء، حيث أكدت أن الناديين طالبوا بتعيين حكم أجنبي لإدارة اللقاء الصعب وعدم إسناد المباراة لحكم مصري.

استعدادات الفريقين لنهائي كأس رابطة الأندية

وبدأ الفريق الاستعداد لهذا اللقاء بعد غلق ملف صفحة نصف نهائي كأس الرابطة والتركيز على تحقيق البطولة، حيث يريد كلا الفريقين أن يسجلاً اسمهما في سجل تاريخ البطولة كأول نادي يتوج ببطولة كأس الرابطة، ويدخل فيوتشر لقاء وهو في أفضل حالة بعد إعلان اتحاد الكرة عن إرسال أسماء الفرق التي ستشارك في البطولات الإفريقية ومن ضمنها فيوتشر الذي يحتل المركز الرابع في الدوري ليشارك في بطولة الكونفدرالية العام المقبل.