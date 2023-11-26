رئيس نادي سباهان أصفهان الإيراني يهدد بإقصاء نادي الاتحاد من دوري أبطال آسيا

يستمر الحديث عن الأزمة التي حدثت بين كل من نادي الاتحاد ونادي سبهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا بعدما احتسب الاتحاد الأسيوي لكرة القدم نقاط اللقاء لمصلحة النمور.

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وصرح رئيس نادي سباهان أصفهان الإيراني محمد رضا ساكت أن قضية الفريق لم تنتهي بعد وأن محكمة التحكيم الرياضية ستفصل في هذا الموضوع، حيث يسعى النادي إلى استرداد نقاط المباراة كاملة هو ما يهدد نادي الاتحاد بالإقصاء من دوري أبطال آسيا.

انسحاب الاتحاد من المباراة

وكان نادي الاتحاد قد انسحب من مواجهة سبهان أصفهان والتي كانت ستقام في إيران بسبب وجود مجسمات سياسية في ملعب المباراة ليقوم حكم المباراة برفع تقرير إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعلى أساس هذا التقرير تم احتساب نقاط المباراة الثلاثة لنادي الاتحاد الأسيوي بعد تطبيق اللوائح واعتبار نادي سباهان أصفهان مخالفاً للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

نظام البطولة

والجدير بالذكر أن متصدر كل مجموعة في دوري أبطال آسيا يتأهل مباشرة إلى الدور القادم بالإضافة إلى أفضل ثلاثي في المركز الثاني، ويسعى نادي الاتحاد إلى الفوز في المباريات القادمة في دور المجموعات من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم، وذلك بعدما تعاقد مع المدرب الأرجنتيني جاياردو خلفاً للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي تم إقالته في الأيام الماضية، ويسعى الاتحاد إلى الاستعداد بشكل جيد إلى كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية.