أخبار الرياضة

رئيس نادي الطائي يعبر عن حزنه بعد تعثر الفريق أمام الخليج في دوري روشن 2023

خالد وليد

في منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين السعودي لموسم 2023-2024، أعرب تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، عن حزنه لتعثر الفريق أمام نظيره الخليج.

وشهدت المواجهة التي جمعت الفريقين السبت 11 نوفمبر على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، فوز الخليج بنتيجة 3-1، ما أضفى على رئيس الطائي مزيدًا من الأسى.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “أكس”، وجه الضبعان رسالة لجماهير ناديه الأحد، مؤكدًا أن الفريق يخوض منافسة قوية في أقوى الدوريات العربية والآسيوية، وأن التعثرات والتقلبات جزء لا يتجنب في هذا المشوار.

وأضاف: “سنتجاوز هذه العقبات بحول الله وقوته، نحن نخدم أنفسنا ونأكل بأيدينا، ولا ننتظر نتائج الفرق لتخدمنا بمشيئة الله، وأنا واثق تمامًا من ذلك (وإن غدا لناظره قريييب)”.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الطائي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في اثنتين، فيما خسر 7 مواجهات.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of خالد وليد
خالد وليد

مدون مصري وأجيد الكتابة في مجال الرياضة بعدد من المواقع الإلكترونية، وأنا حالياً ادرس في ثانوية عامة.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.