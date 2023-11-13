رئيس نادي الطائي يعبر عن حزنه بعد تعثر الفريق أمام الخليج في دوري روشن 2023

في منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين السعودي لموسم 2023-2024، أعرب تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، عن حزنه لتعثر الفريق أمام نظيره الخليج.

وشهدت المواجهة التي جمعت الفريقين السبت 11 نوفمبر على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، فوز الخليج بنتيجة 3-1، ما أضفى على رئيس الطائي مزيدًا من الأسى.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “أكس”، وجه الضبعان رسالة لجماهير ناديه الأحد، مؤكدًا أن الفريق يخوض منافسة قوية في أقوى الدوريات العربية والآسيوية، وأن التعثرات والتقلبات جزء لا يتجنب في هذا المشوار.

وأضاف: “سنتجاوز هذه العقبات بحول الله وقوته، نحن نخدم أنفسنا ونأكل بأيدينا، ولا ننتظر نتائج الفرق لتخدمنا بمشيئة الله، وأنا واثق تمامًا من ذلك (وإن غدا لناظره قريييب)”.

نخوض منافسة شرسة في أقوى دوري عربي وآسيوي وحدثت تعثرات وستحدث تقلبات.

لكن الشيء الذي متأكدون منه أننا سنتجاوز هذه العقبات بحول الله وقوته واذكركم بأننا سنخدم أنفسنا ونأكل بأيدينا ولانتتظر نتائج الفرق لتخدمنا بمشيئة الله ولاأشك في ذلك أبدا

(وإن غدا لناظره قريييب)

دمتم بخير#الطائي — تركي عبدالمحسن الضبعان (@tamdh15) November 12, 2023

تجدر الإشارة إلى أن فريق الطائي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في اثنتين، فيما خسر 7 مواجهات.