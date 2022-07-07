رئيس نادي إنبي يعلق على شائعات توقيع المهاجم إيبوكا لنادي الزمالك

تداولت بعض الأخبار في الفترة الأخيرة توقيع اللاعب النيجيري جون إيبوكا مهاجم نادي إنبي لنادي الزمالك لتدعيم صفوفه الموسم المقبل، ويأتي ذلك سعياً من الفريق الأبيض في تدعيم قدراته الهجومية بعد رحيل المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، وبدأت المفاوضات من جانب الأندية مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي في إطار استعدادات الفرق للموسم المقبل.

رد رئيس إنبي على توقيع إيبوكا للزمالك

وكشف أيمن الشافعي رئيس نادي إنبي أن كل الأنباء المتداولة عن انتقال إيبوكا لنادي الزمالك غير صحيحة بالمرة، حيث أكد أن اللاعب ليس من حقه التوقيع لأي فريق بسبب استمرار عقده لمدة عام ونصف أخرون، مؤكداً أن توقيع اللاعب على أي ورقة لصالح أي نادي غير مجدية بالمرة دون موافقة الفريق البترولي بشكل رسمي، مضيفاً أن اللاعب النيجيري مستمر مع الفريق البترولي ولا يوجد أي عروض رسمية.

توقيع إيبوكا لنادي الزمالك المصري

وكشفت مصادر أن اللاعب جون إيبوكا بالفعل وقع لنادي الزمالك المصري، ويستعد النادي لفتح المفاوضات رسمياً مع النادي البترولي لضم اللاعب ابتداءاً من الموسم القادم، يأتي ذلك في إطار سعي الفريق الأبيض في إبرام عدد من الصفقات بعد احتمالية رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي واللاعب طارق حامد لاعب خط الوسط الذي قد يرحل إلى نادي إتحاد جدة السعودي والحارس المصري محمد أبو جبل.