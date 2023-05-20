رئيس نادي أسوان يكشف آخر تطورات تفعيل بند شراء بلحاج مع الزمالك

صرح المستشار الشافعي صالح رئيس نادى أسوان عن موقف اللاعب أحمد بلحاج المعار لنادي الزمالك من العودة لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية هذا الموسم، ويحق له تفعيل بند الشراء في عقده بشرط دفع القيمة المتفق عليها بين الناديين.

موقف الزمالك من تفعيل بند الشراء في عقد أحمد بلحاج

أضاف المستشار أن نادي الزمالك لم يبلغه بأي قرار يخص عدم تفعيل بند شراء اللاعب، مؤكدا أن ما يتردد عن إبلاغنا بقرار رفض نادي الزمالك تفعيل شراء اللاعب غير صحيح في الوقت الحالي.

تابع “أن نادي الزمالك يحق له تفعيل بند الشراء خلال 15 يوم بعد انتهاء الموسم، وبعد ذلك سيتم التحرك حول تسويق اللاعب حال عدم تفعيل الشراء بالقيمة المتفق عليها، أو بقاؤه مع النادي خلال الفترة المقبلة بصورة رسمية”.

ويذكر أن اللاعب أحمد بلحاج انتقل إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حتى نهاية الموسم بقيمة 5 ملايين جنيه، مع أحقية تفعيل بند الشراء للاعب والحصول على خدماته لنادي الزمالك بصوره نهائية من خلال دفع 10 ملايين جنيه قيمة عقد اللاعب.