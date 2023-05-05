رئيس نابولي يكشف عن طموحاته عقب التتويج بالدوري الإيطالي بعد 33 عامًا

كشف أورويليو دي لاورينتيس مالك نادي نابولي الإيطالي عن طموحاته وآماله لفريق الجنوب في الفترة المقبلة بعد الفوز بالدوري الإيطالي والتتويج بالكأس الغائب عن خزانة النادي منذ 33 عامًا.

تصريحات دي لاورينتيس بعد الفوز بالدوري الإيطالي

وصرح دي لاورينتيس لشبكة “دازن” الإيطالية بعد تتويج نابولي بالدوري الإيطالي قائلًا: “قلتم لي نريد الفوز وها قد فزنا، انتصرنا ويوم الأحد سيتواجد الجميع أمام فيورنتينا للاحتفال بالفوز، شكرًا لكم جميعًا اليوم نتوج بلقب غائب عن النادي منذ 33 عامًا”.

وتابع: “عند وصولي إلى نابولي قولت أننا سنحتاج إلى 10 سنوات للعودة لأوروبا وقد استطاعنا أن نفعلها مبكرًا، قولت أننا نحتاج إلى 10 سنوات أخرى من أجل الفوز بالدوري الإيطالي وها قد فعلناها بعد عامين، لا نريد الوقوف هنا نرغب في الذهاب والفوز مجددًا ومجددًا ومجددًا وبالطبع نتطلع إلى دوري أبطال أوروبا”.

واختتم: “هذه نقطة البداية وليست النهاية بنسبة لي، المشروع سوف يستمر رفقة سباليتي الموسم المقبل، هذا الفريق تسلح بالمسؤولية الجماعية أردنا مجموعة تستطيع خوض الرحلة معًا وليس القيام بها بشكل فردي، لست نادمًا على شئ لقد بنينا ثقافة الفوز على مدار سنوات، وودت لو كان بيننا اليوم كافاني وإيجوايين ولافيتيزي وكوالياريلا”.

طريق كتيبة سباليتي للفوز بالدوري

وبحث نادي نابولي عن التتويج بالدوري الإيطالي لمدة 33 عامًا بعد البطولة الإعجازية التي حققها الفريق رفقة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا عام 1990، وكان قريبًا فريق الجنوب من الفوز بالدوري في عامين 2012/2013 و2015/2016 واقترب كثيرًا في 2017/2018 إلا أن جميع هذه المحاولات بأت بالفشل حتى جاءت بشكل إعجازي هذا الموسم بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.

وتمكن نادي نابولي من التتويج رسميًا ببطولة الدوري الإيطالي بعد هدف التعادل الذي أحرزه النيجيري فيكتور أوسيمين أمام نادي أودينيزي خارج ملعبهم ليخرج الفريقين متعادلين بهدف لكل فريق وهو ما كان كافيًا ليُعلن نابولي بطلًا لإيطاليا للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عامًا.

وشهد هذا الموسم تألق عددًا من اللاعبين الذين ساهموا في قيادة نابولي إلى التتويج بالدوري الإيطالي كان أبرزهم جورجي خيفتشيا كفاراستيخليا والكوري كيم مين جاي بجانب تواجد المهاجم الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين الذي اقترب كثيرًا من أن يصبح أول مهاجم أفريقي يتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي.