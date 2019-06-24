رئيس جنوب أفريقيا: البافانا قادرون على الوصول للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية

رئيس منتخب جنوب أفريقيا يرى أن البافانا قادرون على الوصول إلى مباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لعام 2019، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضية والتي سوف تستمر حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل.

فقال رئيس جنوب أفريقيا أنه يستبعد فوز مصر والوصول إلى كأس الأمم الأفريقية، وال عن رأيه في تنظيم مصر للأمم قائلاً ” سعداء للغاية بكرم الضيافة، نشعر بالراحة هنا في مصر، قمنا بزيارة الإهرامات فور وصولنا، وجاهزون لمواجهة أي منتخب”.

كما أنه أضاف قائلاً ” بالطبع تواجد المغرب وكوت ديفوار في المجموعة معنا يصعب مهمتنا ولكننا على مدار الأيام الماضية شهدت التدريبات مدى جدية ورغبة اللاعبين في تقديم مستوى جيد بالمكان، والبداية ستكون اليوم أمام الأفيال”.

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