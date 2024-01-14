رئيس بعثة المنتخب: صلاح في أبيدجان عامل قلبان

قال خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في ساحل العاج “كوت ديفوار” أن العاصمة الإيفوارية أبيدجان مقلوبة بسبب وجود محمد صلاح”.

محمد صلاح- المصدر: X

وأضاف الدرندلي في تصريحات خاصة لبرنامج «كورة كل يوم» والذي يعرض على شاشة الحياة “محمد صلاح شخصية تتمتع بحب الجميع، فهو شخصية جميلة”.

وأكد رئيس بعثة منتخب مصر “سنبذل قصارى جهدنا، وبطولة أمم أفريقيا ليست سهلة”.

موعد مباراة مصر وموزمبيق غدا الأحد 14 يناير 2024

وتنطلق غدا الأحد ضمن مباريات المجموعة الثانية، مباراة منتخب مصر وموزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد فيليكس بوانيي.

وتضم المجموعة الثانية بالإضافة إلى منتخب مصر وموزمبيق كل من منتخب غانا، والرأس الأخضر.

وسوف تذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت بتعليق محمد علي، ويدير تحكيم المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدة.