أخبار الرياضة

رئيس بعثة المنتخب: صلاح في أبيدجان عامل قلبان

أحمد مراد

قال خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في ساحل العاج “كوت ديفوار” أن العاصمة الإيفوارية أبيدجان مقلوبة بسبب وجود محمد صلاح”.

صلاح في أبيدجان محبوب والجماهير تعشقه

محمد صلاح- المصدر: X

وأضاف الدرندلي في تصريحات خاصة لبرنامج «كورة كل يوم» والذي يعرض على شاشة الحياة “محمد صلاح شخصية تتمتع بحب الجميع، فهو شخصية جميلة”.

وأكد رئيس بعثة منتخب مصر “سنبذل قصارى جهدنا، وبطولة أمم أفريقيا ليست سهلة”.

صلاح عامل قلبان في العاصمة أبيدجان
محمد صلاح نجم المنتخب المصري- المصدر: x

موعد مباراة مصر وموزمبيق غدا الأحد 14 يناير 2024

وتنطلق غدا الأحد ضمن مباريات المجموعة الثانية، مباراة منتخب مصر وموزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد فيليكس بوانيي.

وتضم المجموعة الثانية بالإضافة إلى منتخب مصر وموزمبيق كل من منتخب غانا، والرأس الأخضر.

وسوف تذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت بتعليق محمد علي، ويدير تحكيم المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدة.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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