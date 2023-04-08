رئيس برشلونة السابق يداعب عواطف ميسي والهلال يقدم عرضاً مغريا

داعب رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق، جوان جاسبارت، عاطفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووجه في لقاء مع TYC Sport رسالة مباشرة إلى ميسي قائلاً “إذا كان الأمر يتعلق بالماديات، فبالتأكيد سيجد ميسي عروضاً أفضل، ولكن إذا كان الأمر متعلقا بالقلب، فإنه بالتأكيد لن يكون هناك مكان في العالم يحبك مثل نادي برشلونة”.

وأشار جاسبارت إلى أن توقيع ميسي عقده القادم سيرتبط بالعواطف أكثر من الجوانب المالية، وذلك لأن المؤسسة ليست في أفضل حالاتها، وميسي في برشلونة لديه العديد من الفرص، وذلك لأنه يمكنه أن ينهي مسيرته والبقاء في النادي الكتالوني بقية حياته.

وعن إطلاق الصافرات التي وجهتها جماهير باريس سان جيرمان ضد ميسي، قال جاسبارت “هناك يطلقون الصافرات، ونحن هنا نهتف له”.

الهلال السعودي يقدم عرضاً مغريا

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية عن تقدم إدارة نادي الهلال السعودي بعرض مغري لضم ليونيل ميسي، وذلك لكي ينضم إلى صفوف الزعيم في صفقة انتقال حر مقابل 400 مليون يورو سنويا، وأوضحت الصحيفة أن عرض الهلال شمل كل طلبات ميسي، لكنه يرفض الانضمام لدوري روشن لرغبته اللعب في البطولة الأوروبية الموسم القادم.

وفي جهة أخرى، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن المال لا يعني كل شئ بالنسبة لميسي، وهو بانتظار المزيد من العروض، وبحسب ماركا، فإن مفاوضات الهلال مع ميسي لا تسير على الصورة المطلوبة.