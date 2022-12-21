رئيس الفيفا ” إنفانتينو ” يعلق على إمكانية استضافة “السعودية مع مصر واليونان ” لمونديال كأس العالم 2030 

بعد نجاح نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022، فإن الحديث الشاغل للكثيرين حول إحتمالية عودة تنظيم المونديال من جديد داخل منطقة الشرق الأوسط.

وقد تمكنت قطر من تقديم مونديال متميز للغاية، ليس على المستوى الكروي فقط، بل امتد ليشمل الجوانب الترفيهية المختلفة.

وتحدث رئيس الفيفا عن احتمالية إقامة مونديال كأس العالم داخل كلًا من ” السعودية ومصر واليونان ” قائلًا ” لقد قمت بالذهاب إلى تلك الدول، حقًا إنهم في غاية الروعة، لكن القرار حول البلد المنظم لمونديال 2030 سيتم اتخاذه خلال عام 2024 ”

وأكمل إنفانتينو حديثه قائلًا ” إنني أفضل أن يكون هناك عدد كبير المرشحين من أجل إستضافة المونديال، لأن هذا سيدفع ملفًا للقيام بفعل كل ما بوسعه، من أجل أن يكون قادرًا على تقديم الأفضل ”

واختتم رئيس الفيفا حديثه قائلًا ” تلك النسخة من مونديال كأس العالم قطر 2022 كانت ناجحة للغاية، لهذا لما لا يعود تنظيم المونديال من جديد داخل أحد الدول العربية ”