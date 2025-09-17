رئيس الاتحاد السعودي السابق يقدم 3 حلول عاجلة لتصحيح مسار الفريق.. “إقالة بلان أبرزها”

حرص حاتم باعشن، رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق، على تقديم نصيحة وحلولا عاجلة إلى الإدارة، بهدف عودة الفريق الأول لسابق عهده، خاصة مع الخسارة الأخيرة أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعرض فريق الاتحاد للخسارة أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة (1-2)، يوم الاثنين الماضي، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الطرفين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026.

وكان الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، قد تعرض لانتقادات جماهيرية وإعلامية خلال الساعات الماضية، بسبب المستوى الذي ظهر به الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي.

وقال حاتم باعشن عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: “بعد مشاهدتي لمباراة الاتحاد ضد الوحدة، أتمنى أولا، إنهاء عقد لوران بلان فليس لديه مايضيف لفريق كرة القدم”.

وأضاف: “ثانيا، معاقبة مهند الشنقيطي حتى يشعر بفداحة وأثر الكارت الأحمر الذي تلقاه في المباراة، وثالثا، إعادة النظر في أداء ماريو ميتاي، نجم الفريق”.

ومن الجدير بالذكر أن لوران بلان كان قد تحدث عن أسباب الخسارة أمام الوحدة الإماراتي، كما تحدث عن طرد الظهير الأيمن مهند الشنقيطي.

وصرح بلان: “من الطبيعي أن ينخفض المستوى لأننا لعبنا بعشرة لاعبين. أجريت عدة تبديلات مثل عوار وبيرغوين، إذ قدما مجهودًا كبيرًا دفاعيًا، وكان لا بد من التغيير”.

وواصل: “اللعب 11 ضد 10 مؤثر جدًا، خاصة أن الطرد جاء في منتصف الشوط الأول، وغياب بنزيما وكانتي كان واضحًا. حتى في الدوري لعبنا بنقص عددي، وكان طبيعيًا أن ينخفض الأداء البدني، وهذا ما حدث”.

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد النجمة

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره النجمة في المباراة المقبلة، والتي ستقام ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026 يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.

يذكر أن لوران بلان سبق أن قاد الاتحاد للتتويج بلقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، الذي اكتفى فيه “العميد” بالمشاركات المحلية فقط، لعدم تأهله لدوري أبطال آسيا للنخبة.