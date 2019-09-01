رئيس اتحاد الكرة يكشف موعد إنطلاق الدوري المصري الممتاز

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة الموكلة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، خلال تصريحات تليفزيونية، عن الموعد المقرر لبدء بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 \ 2020.

إذ صرح عمرو الجنانيني، خلال لقاءه في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، و الذي يبث يوميًا عبر شاشة إم بي سي مصر أن موعد بداية إنطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز ستكون خلال شهر 9 الجاري .

و أكد رئيس اللجنة المؤقتة الموكلة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، أنه خلال الأيام القليلة القادمة، سوف يقوم إتحاد الكرة بالإعلان عن الجدول المقرر لمباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن جدول المباريات سيكون منسق ومنضبط، مع مراعاة المشاركات الإفريقية للأندية المصرية.

وفيما يخص تاجيل مباريات الدوري صرح عمرو الجنايني قائلًا: ” لا يوجد أي مجال لتعديل موعد المباريات أو تأجيلها كما كان يحدث في الفترة السابقة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون والائحة على الجميع “.

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عودة الجماهير إلى الملاعب من جديد.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة المؤقت في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر التي حل عليها ضيفًا في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب أن الجماهير يمكن ان تعود للملاعب خلال الموسم الكروي الجديد، مع شرط عودتهم بنفس الإسترتيجية التي تم إتباعها خلال تواجدهم في المدرجات عبر ملاعب كأس أمم أفريقيا.

وأضاف عمرو الجنايني، أن الدوري المصري سوف يبدأ بتواجد 5 ألاف مشجع بشكل مبدئي في المباريات من المتوقع زيادتهم بالتدريج .

وفي سياق متصل أكد عمرو الجنايني في تصريحات له، ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم السبت الماضي : حول التساؤلات المطروحة من الوسط الرياضي عن اسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، أنه سيتم المفاضلة بين الأسماء المطروحة لتدريب منتخب مصر، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن المدرب الجديد خلال أسبوع .