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رأي “المعلم” حسن شحاتة في مانويل جوزيه.. هل هو مدرب جيد؟

محمد مختار

يحل الكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق، ومدرب منتخب مصر المتوج بثلاث نسخ متتالية لبطولة أمم إفريقيا، ضيفا على برنامج ضيفي مع الإعلامي معتز الدمرداش يوم الجمعة المقبل، وتم نشر مجموعة من الموضوعات التي سوف يتحدث عنها “المعلم”، وكان أبرزها مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، ونجم المنتخب ونادي ليفربول محمد صلاح.

- صورة 1 - حسن شحاتة | محمد صلاح | معتز الدمرداش

حسن شحاتة: مانويل جوزيه مدرب كبير

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تحدث الكابتن حسن شحاتة بصراحته المعهودة عن رأيه في البرتغالي مانويل جوزيه، بعد الجدل المثار حوله كونه لم يحقق إنجازات إلا مع فريق الأهلي.

وأكد المعلم إنه يرى أن مانويل جوزيه مدرب عظيم وصاحب شخصية ولا يعرف المجاملات، وأن المنافسة بينهما كانت قوية على لقب أفضل مدرب في إفريقيا، حيث حصدها البرتغالي جوزيه في عام 2006 بينما استحقها حسن شحاتة وحصدها عن جدارة في 2008.

محمد صلاح يحتاج إلى مساعدة

قال المدرب الكبير حسن شحاتة أن محمد صلاح يحتاج إلى مساعدة من كل زملائه في المنتخب، لأنه لا يوجد فريق يعتمد أو يمكن أن ينجح بشخص أو لاعب واحد.

وأشار إلى أن محمد صلاح هو نجم النجوم، وله أدوار مجتمعية مميزة ولا يبخل على أحد، ويقدم كل ما لديه على أرضية الملعب.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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