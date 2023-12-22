ذكرى الحدث العالمي في السعودية.. ختم بطولة كأس العالم للأندية 2023 يثير إعجاب المسافرين

تألقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها العشرين المستضيفة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بإصدار ختمٍ خاصٍ للمسافرين في مطار الملك عبد العزيز، وذلك ضمن مبادرة مشتركة بين وزارة الرياضة والمديرية العامة للجوازات، وحظي هذا الختم بإعجاب كبير من قِبل المسافرين الوافدين إلى المطار، حيث أشادوا بأهميته كذكرى مميزة لهم، خاصةً مع ارتباطه بتنظيم السعودية لهذا الحدث العالمي.

استضافة السعودية لكأس العالم للأندية

تأتي استضافة السعودية لبطولة كأس العالم للأندية كخطوة هامة، حيث أصبحت الدولة الرابعة عربياً والسادسة عالمياً التي تنظم هذا الحدث منذ بدايته في عام 2000، سبقتها في الاستضافة البرازيل واليابان والإمارات والمغرب وقطر، مما يعكس دورها المتزايد في استقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتألقت مدينة جدة كوجهة رياضية عالمية في السنوات الأخيرة، حيث استضافت مجموعة متميزة من الأحداث الرياضية البارزة، هذه الأحداث شملت كأس السوبر الإسباني والإيطالي، وسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ومنافسات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد.

تنظيم للبطولات العالمية والأحداث الرياضية في جدة

كما استضافت البطولة العالمية للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” وبطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، ولم تكتف جدة بذلك بل نظمت أيضاً نهائيات الجولة العالمية للأبطال في كرة السلة 3×3، تلك الأحداث المميزة جعلت من جدة محطة مثالية للرياضات المتنوعة على الصعيد العالمي، مؤكدةً تميزها وقدرتها على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بنجاح وجدارة.