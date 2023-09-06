دي زيربي.. جوارديولا جديد يبحث عن ثورة تدريبية في عالم كرة القدم

لفت الإيطالي روبيرتو دي ذيربي الأنظار إليه خلال تواجده كمديرًا فنيًا لبرايتون الإنجليزي، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسمين الماضيين.

دي زيربي وجوارديولا المصدر/ منصة x

ونجح روبيرتو في بدأ تغيير التفكير الإيطالي المتعلق بكرة القدم، حيث تخلي عن التحفظ الدفاعي الكبير مع التمرير الدقيق والاستحواذ على الكرة بأكبر قدر ممكن.

بدايات التدريب في الكرة الإيطالية

تعتمد الكرة الإيطالية خلال تاريخها على الدفاع، وذلك بسبب ضعف القدرات الفنية لدي لاعبيها، مما جعلها تلجأ للهجمات المرتدة المعاكسة خلال المواجهات القوية والكبيرة.

ونجح أريجو ساكي، والمُلقب بجيفارا الكرة الإيطالية في تطوير النواحي الهجومية، حيث خلق جيل مميز للبيج ميلان، بالإضافة إلى تقوية الدفاعات أكثر وأكثر.

دي زيربي.. جوارديولا جديد

ظهرت لمحات كثيرة لتطوير وإحداث ثورة في الكرة الإيطالية، حيث كان هناك ساري مع نابولي، وكارلو أنشيلوتي مع ميلان في بداية الألفية الجديدة، لكن الذي يقدمه دي زيربي الآن مع برايتون جعل العديد من عشاق الكرة الإيطالية والأوروبية يرفعون له القبعة.

تكتيك دي زيربي

يعتمد المدرب الإيطالي على فكرة أن كرة القدم ليست 11 لاعبًا فقط، لكنها تكتيك فني أكثر منها أفراد داخل الملعب.

روبيرتو يحب اللاعب الذي يُنفذ أفكاره داخل الملعب، حيث شهدت بداياته مع برايتون فرض شخصية كبيرة داخل وخارج الملعب، فقام بإقصاء تروسارد، والذي كان يعد نجم الفريق الأول، بعدما كان يضغط اللاعب من أجل الرحيل.

كما فتح الباب أمام ماك أليستر وأيضًا كايسيدو ليرحلوا، بعد أبدوا رغبة قوية في الرحيل.

مبادىء دي زيربي



يؤمن دي زيربي بأسلوبه في التطبيق مهما كان قوة الخصم، مما يجعل غياب أي فرد لا يؤثر على منظومته.

ويتمسك المدرب الإيطالي بمبادئه، والتي ظهرت عندما رفض تولى منصب الصربي الراحل سينسا ميهالوفيتش، بعدما تعرض الأخير لإصابة بمرض السرطان، ليرفض خلافته، حيث أكد أنه لو قبل المهمة فإن المدرب الصربي سيشعر بإن المرض انتصر عليه.

إشادة جوارديولا

يعاني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، كثيرًا عندما يواجه دي زيربي، على الرغم من قلة إمكانيات برايتون، لكنه نجح في تطبيق أسلوبه أمام المدرب الفيلسوف الإسباني المخضرم.

وقدم جوارديولا إشادة كبيرة للمدرب الإيطالي، بعد المستويات القوية التي قدمها أمامه.

واستطاع المدرب الإيطالي دي زيربي في الحصول على إشادات جميع من تابع برايتون خلال الموسم الماضي، ليبدأ العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في البحث عن التعاقد معه.