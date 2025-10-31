دي بروين يسبب صدمة للمنتخب البلجيكي قبل المونديال.. فما القصة؟

إستقبل المنتخب البلجيكي ضربة قوية بعدما بات نجم خط الوسط كيفن دي بروين مهددًا بالغياب عن كأس العالم 2026، عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الفخذ خلال مشاركته مع فريقه نابولي في الفوز على إنتر ميلان بنتيجة 3-1 في الدوري الإيطالي نهاية الأسبوع الماضي.

إصابة النجم البلجيكي

وتعرض دي بروين للإصابة أثناء تنفيذ ركلة جزاء، قبل أن يغادر الملعب بمساعدة الجهاز الطبي وسط قلق كبير داخل أروقة النادي والجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، وقد خضع اللاعب لعملية جراحية ناجحة فى الفخذ حسبما أعلن النادي اليوم.

وبحسب ماجاء في تقرير نشرته صحيفة “صن” الإنجليزية، فإن اللاعب المخضرم قد يمتد غيابه إلى كأس العالم بعدما أجرى العملية في نفس موضع الإصابة ذاته الذي أجرى فيه عملية مشابهة عام 2023، إلا أن المخاوف تزايدت من غيابه لفترة طويلة قد تصل إلى أربعة أشهر بخلاف عملية التاهيل والتعافى، ما يهدد مشاركته في مونديال 2026 الصيف المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وترك دي بروين الأراضي الإيطالية متوجهًا إلى بلجيكا لبدء مرحلة التأهيل برفقة أسرته، على أمل التعافي في أسرع وقت ممكن والعودة إلى الملاعب قبل انطلاق البطولة العالمية.

دي بروين يواصل التألق

ويمكن القول أن دي بروين، البالغ من العمر 34 عامًا، أحد أبرز نجوم الكرة البلجيكية في العقد الأخير، إذ انضم إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر بعد عشر سنوات حافلة بالألقاب مع النادي الإنجليزي.

وتثير إصابته قلقًا مزدوجًا لكل من نابولي، الذي يخشى فقدانه حتى نهاية الموسم، والمنتخب البلجيكي الذي يقترب من حسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم.