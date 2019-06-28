“دينيس أودهيامبو واحد منا” حملة تشعل الفايسبوك و تويتر

إهتزت مواقع التواصل الإجتماعي بعد التمميز العنصري الذي مارسه بعض الجاهير الجزائرية و المصرية على اللاعب الكيني “دينيس أودهيامبو” في فعاليات كأس إفريقيا للأمم.

في نهاية المبارات التي دارت بين المنتخب الجزائري و نظيره الكيني في إطار مباريات المجموعة الثالثة، شهدت صفوف الجماهير الجزائرية حادث عنصري بعد فوز كينيا بهدفين دون مقابل.

إستمر الإعتداء اللفضي عبر تغريدات في موقع تويتر و منشورات على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك نن قبل الجماهير التي رفضت الهزيمة و ردت الفعل عبر أساليب عنصرية غير حضارية تعتمد على الشتم و القذف.

أطلقت بعد هذه الحادثة المواقع الإجتماعية وسما تحت عنوان “دينيس أودهيامبو واحد منا” و بالإنجليزية ” dennis_odhiambo_one_of_us#

” تهدف الى التضامن مع اللاعب الكيني حيث تصدت الى تعليقات السخرية التي تحرض على العنصرية القائمة على لون البشرة.

قام بعض المشاهير و نشطاء المواقع الإجتماعية و المدونين على الشبكة العنكبوتية تعليقات تحتوي على رفض صريح لكل مظاهر التمييز العرقي و الإعتداء اللفضي على اللاعبين في رياضة كرة القدم مرفوقة بالهاشتاغ الذي شهد انتشارا واسعا جدا و إحتل صفحات الفايسبوك.

قال أحد المدونين 《هذا النوع من الممارسات يعتبر من مظاهر التخلف فالتمييز العنصري بأنواعه مرفوض و أن الإنسان قد حارب منذ قرون لبث العدل و لانريد أن نعيد هذا النوع من التعدي على الإنسانية مهما كانت الأسباب》.

وأضاف《 كرة القدم للجميع و المهارات هي المقياس الوحيد للتصنيف》.

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