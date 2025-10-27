ديفيد جيمس يتحدث عن أزمة صلاح مع الريدز.. شاهد ماذا قال؟

تستمر أصداء الازمة الدائرة بين محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي ، مع ارني سلوت المدير الفني للفريق، تغطي الأجواء في الدوري الإنجليزي خاصة بعدما قام محمد صلاح بإزالة صورته وصفته كلاعب ليفربول من حسابه الرسمي علي موقع التدوينات “X” .

وصرح ديفيد جيمس، حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، معلقًا على جلوس نجم نادي ليفربول، محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام أينتراخت فرانكفورت أمس الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا في تصريحات لـ”بي بي سي سبورت” قائلا : أن محمد صلاح سيعود إلى تشكيلة ليفربول الأساسية، موضحًا أن المدرب آرني سلوت اتخذ تلك الخطوة لتحفيزه.”

وتابع جيمس: “من الواضح أن آرني سلوت كان يحاول تحذير محمد صلاح بمقاعد البدلاء، لكنه كان فوزًا رائعًا لليفربول في النهاية.”، وأضاف: “كان عليهم استعادة الثقة ليعودوا من التأخر بهدف، وهي المرة الأولى التي يضطرون فيها إلى فعل ذلك منذ مواجهة توتنهام الموسم الماضي، لقد وضعهم الأداء ضد فرانكفورت بالتأكيد في المكان المناسب، وكل شيء يشير إلى أن ليفربول سيشهد فترة رائعة مرة أخرى”.

وقال: “لن نصل إلى مرحلة يعتمد فيها على محمد صلاح كبديل مؤثر فقط، لكن كان على آرني سلوت اتخاذ القرار، لأن هناك الكثير من اللاعبين الآخرين الذين طالبوا بضمه وسيتعين على صلاح إثبات جدارته مجددًا مع هوجو إيكيتيكي الذي يلعب بنفس الطريقة”.

وأنهى جيمس تصريحاته قائلا : ”عليه أن ينتبه لذلك ضد برينتفورد الأسبوع المقبل، لن أتفاجأ إذا بدأ صلاح أساسيًا في تلك المباراة، وآمل أن يعيده تحذير الليلة الماضية إلى التألق وتسجيل الأهداف”.