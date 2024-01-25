ديفيد أوسبينا حارس النصر السعودي على رادار ميلوناريوس الكولومبي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي ميلوناريوس الكولومبي، قد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات حارس مرمى النصر السعودي، ديفيد أوسبينا، خلال الفترة المقبلة.

ديفيد أوسبينا

ديفيد أوسبينا حارس النصر على رادار ميلوناريوس

ووفقا لما ذكرته صحيفة “bluradio” الشهيرة؛ فمن الممكن أن ينتقل أوسبينا إلى صفوف فريق ميلوناريوس ليحل محل ألفارو مونتيرو الذي يقترب من الرحيل عن النادي الكولومبي، وهناك بالفعل اتصالات مع وكيله.

وعلى إثر ذلك، قد يعود أوسبينا إلى الملاعب الكولومبية مع نادي ميلوناريوس؛ خاصة أن مسؤولي النادي الكولومبي لن يتخلوا عن حارسهم الأساسي مونتيرو إلا بعد التعاقد مع أوسبينا.

وسبق أن تلقى حارس المرمى الكولومبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية العديد من العروض؛ أبرزها من أتليتكو ناسيونال، وغرناطة الإسباني.

كشف حساب أوسبينا مع النصر السعودي

غاب ديفيد أوسبينا خلال الفترة الماضية في مباريات النصر؛ لعدم تسجيله بقائمة الفريق لاكتمال عدد الأجانب، على الرغم من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مرفقه، والتي خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديفيد أوسبينا البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر في 2024، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.

أجانب نادي النصر السعودي

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