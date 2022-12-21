ديشامب طرد كريم بنزيما من معسكر منتخب فرنسا قبل كأس العالم!

صحيفة آس الإسبانية تكشف كواليس مثيرة في استبعاد كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا من معسكر الفريق قبل بدء كأس العالم 2022.

كشفت صحيفة آس الإسبانية كواليس صادمة عن استبعاد نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما من معسكر الديوك قبل بدء كأس العالم 2022 بساعات قليلة.

ديشامب طلب من كريم بنزيما مغادرة المعسكر!

قبل بدء كأس العالم بساعات وتحديداً في يوم 19 نوفمبر أصيب اللاعب كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا في ساقه اليسرى أثناء التدريبات.

الإصابة التي كان يعاني منها بنزيما تحتاج إلى 10 أيام للتعافي وقد يتعافى خلال أسبوع حيث إنها لم تكن إصابة كبيرة ولن تمنعه من استكمال كأس العالم، والأكيد أن اللاعب سوف يلحق بمباريات دور الستة عشر من المونديال.

لكن في ليلة 19 نوفمبر قبل بداية كأس العالم بيوم واحد، وبعد إصابة كريم بنزيما دخل طبيب المنتخب إلى غرفته برفقة المدير الفني للديوك ديديه ديشامب.

صحيفة آس الإسبانية كشفت أن طبيب المنتخب قال لبنزيما ” أنا آسف عليك مغادرة معسكر المنتخب يا كريم.” ولم يتحدث المدير الفني ديشامب إلى اللاعب حينها، كان صامتاً.

كريم بنزيما عرف في هذه اللحظة أن ديديه ديشامب يطرده من معسكر المنتخب الفرنسي لكن على لسان طبيب المنتخب.

عرف اللاعب أن ديشامب لا يحبه ويفضل أن يقود أوليفيه جيرو هجوم الفريق في كأس العالم ويدعمه عدة لاعبين آخرين في الفريق.

حسب الكواليس التي كشفتها صحيفة آس الإسبانية ألتزم بنزيما الصمت ورحل من المنتخب دون أن يفتعل أي مشكلات من أجل الحفاظ على هدوء المنتخب الفرنسي في كأس العالم.

العجيب أن بعد إصابته بفترة قليلة وأثناء إقامة بطولة كأس العالم 2022 لعب بنزيما مباراة ودية مع ريال مدريد وكان اللاعب بالفعل يستطيع اللحاق بالمونديال منذ دور الستة عشر.

آس الإسبانية كشفت أيضاً أن طبيب المنتخب الفرنسي أتصل باللاعب كريم بنزيما بعد فترة وأعترف أن ديديه ديشامب هو من أمره بفعل ذلك من أجل أن يغادر اللاعب الفريق.

كريم بنزيما يعتزل اللعب الدولي

من جانبه اعتزل كريم بنزيما اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد نهاية كأس العالم 2022 مباشرة ليثبت أن ما دار في كواليس مغادرته لمعسكر المنتخب لم يكن شيئاً طبيعياً.

اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لم يستطع المشاركة في المونديال رفقة منتخب بلاده بسبب مشاكل مع المدير الفني للمنتخب ديديه ديشامب وبعض اللاعبين على رأسهم جريزمان وهوجو لوريس كما تحدثت عدة صحف أوروبية مسبقاً.