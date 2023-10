“ديربي مانشستر”.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023/2024 والقنوات الناقلة

ينتظر العديد من مشجعي كرة القدم في إنجلترا وفي العالم أجمع مباراة ديربي مانشستر في كل عام بين الشياطين الحمر “مانشستر يونايتد” كبير إنجلترا وجاره نادي مانشستر سيتي، حيث تعد هي واحدة من المباريات الأقوى والديربيات الأكثر إثارة في أوروبا والعالم.

شعار نادي مانشستر سيتي ونادي مانشستر يونايتد. المصدر:صفحة عالم الكرة الإنجليزية على فيس بوك.

من المقرر أن تلعب المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2023, حيث تنطلق صافرة بداية هذا اللقاء الحماسي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر, وفي تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية, وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

من المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات bein sports الرياضية القطرة والحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي في دول الشرق الأوسط والدول العربية.

كما نشر نادي مانشستر سيتي هذه التغريدة على حسابه على موقع x حول موعد المباراة:

3 DAYS TO GO 👊 pic.twitter.com/xLs8OZGNa7

كما نشر أيضاً نادي مانشستر يونايتد هذه التغريدة:

A Manchester derby is on the horizon 🌅#MUFC || #PL

— Manchester United (@ManUtd) October 26, 2023