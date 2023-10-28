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“ديربي مانشستر”.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023/2024 والقنوات الناقلة

عبد الكريم محمد عبد الكريم

ينتظر العديد من مشجعي كرة القدم في إنجلترا وفي العالم أجمع مباراة ديربي مانشستر في كل عام بين الشياطين الحمر “مانشستر يونايتد” كبير إنجلترا وجاره نادي مانشستر سيتي، حيث تعد هي واحدة من المباريات الأقوى والديربيات الأكثر إثارة في أوروبا والعالم.

شعار نادي مانشستر سيتي ونادي مانشستر يونايتد. المصدر:صفحة عالم الكرة الإنجليزية على فيس بوك.

موعد المباراة

من المقرر أن تلعب المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2023, حيث تنطلق صافرة بداية هذا اللقاء الحماسي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر, وفي تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية, وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات bein sports الرياضية القطرة والحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي في دول الشرق الأوسط والدول العربية.

الفريقان تاريخ المباراة توقيت المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة
مانشستر يونايتد vs مانشستر سيتي الأحد 29 أكتوبر 2023 5:30 مساءً بتوقيت مصر قنوات beIN Sports ملعب “أولد ترافورد”

كما نشر نادي مانشستر سيتي هذه التغريدة على حسابه على موقع x حول موعد المباراة:

كما نشر أيضاً نادي مانشستر يونايتد هذه التغريدة:

يحتل نادي مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة خلف نادي توتنهام المتصدر بفارق نقطتين.

بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة بعد الأداء غير المقنع للجماهير حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

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عبد الكريم محمد عبد الكريم

اسمي عبدالكريم محمد, عندي 23سنة, بدرس في كلية الهندسة قسم كهرباء قوي والات, بحب الرياضة وبالاخص كرة لقدم واحب ان اكتب عن كرة القم العالمية والمصرية

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