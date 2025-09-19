ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يواجه إيفرتون في الجولة الخامسة من البريميرليج “الموعد والقنوات الناقلة”
يستضيف ملعب آنفيلد غدًا السبت واحدة من أقوى مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يلتقي فريق ليفربول مع غريمه التقليدي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد التاريخي.
ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره على أتلتيكو مدريد (3-2) في دوري أبطال أوروبا، كما يسعى لمواصلة نتائجه المميزة في البريميرليج للحفاظ على صدارة الترتيب، بعد أن جمع 12 نقطة كاملة من أربع انتصارات متتالية، أحرز خلالها 9 أهداف وتلقى 4 فقط.
في المقابل يدخل إيفرتون المواجهة باحثًا عن إثبات قوته أمام حامل اللقب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، مسجلاً 5 أهداف ومستقبلاً 3.
عودة إلى @PLinArabic 🔙 pic.twitter.com/M1gCwWAiCi
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 18, 2025
موعد المباراة والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تنطلق صافرة ديربي الميرسيسايد غدًا السبت 20 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.
|البطولة
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|القناة الناقلة
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|الخامسة
|ليفربول × إيفرتون
|السبت 20 سبتمبر 2025 – 2:30 م بتوقيت مصر والسعودية
|آنفيلد
|بي إن سبورتس
- حراسة المرمى: أليسون بيكر.
- الدفاع: برادلي – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك.
- الوسط: ريان جرافينبيرش – ماك أليستر – فلوريان فيرتز.
- الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – كودي جاكبو.