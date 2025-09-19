 ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يواجه إيفرتون في الجولة الخامسة من البريميرليج “الموعد والقنوات الناقلة”

يستضيف ملعب آنفيلد غدًا السبت واحدة من أقوى مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يلتقي فريق ليفربول مع غريمه التقليدي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد التاريخي.

ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره على أتلتيكو مدريد (3-2) في دوري أبطال أوروبا، كما يسعى لمواصلة نتائجه المميزة في البريميرليج للحفاظ على صدارة الترتيب، بعد أن جمع 12 نقطة كاملة من أربع انتصارات متتالية، أحرز خلالها 9 أهداف وتلقى 4 فقط.

في المقابل يدخل إيفرتون المواجهة باحثًا عن إثبات قوته أمام حامل اللقب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، مسجلاً 5 أهداف ومستقبلاً 3.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة ديربي الميرسيسايد غدًا السبت 20 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

البطولة الجولة المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة الدوري الإنجليزي الممتاز الخامسة ليفربول × إيفرتون السبت 20 سبتمبر 2025 – 2:30 م بتوقيت مصر والسعودية آنفيلد بي إن سبورتس