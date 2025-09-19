أخبار الرياضة

 ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يواجه إيفرتون في الجولة الخامسة من البريميرليج “الموعد والقنوات الناقلة”

اميرة محمد

يستضيف ملعب آنفيلد غدًا السبت واحدة من أقوى مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يلتقي فريق ليفربول مع غريمه التقليدي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد التاريخي.

ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره على أتلتيكو مدريد (3-2) في دوري أبطال أوروبا، كما يسعى لمواصلة نتائجه المميزة في البريميرليج للحفاظ على صدارة الترتيب، بعد أن جمع 12 نقطة كاملة من أربع انتصارات متتالية، أحرز خلالها 9 أهداف وتلقى 4 فقط.

في المقابل يدخل إيفرتون المواجهة باحثًا عن إثبات قوته أمام حامل اللقب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، مسجلاً 5 أهداف ومستقبلاً 3.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة ديربي الميرسيسايد غدًا السبت 20 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

البطولةالجولةالمباراةالموعدالملعبالقناة الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتازالخامسةليفربول × إيفرتونالسبت 20 سبتمبر 2025 – 2:30 م بتوقيت مصر والسعوديةآنفيلدبي إن سبورتس
  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • الدفاع: برادلي – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك.
  • الوسط: ريان جرافينبيرش – ماك أليستر – فلوريان فيرتز.
  • الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – كودي جاكبو.
عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.