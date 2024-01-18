ديربي العاصمة يشتعل مجدداً بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. القنوات الناقلة للمباراة وكيفية مشاهدتها عبر الإنترنت

يعود التنافس المحتدم بين الفريقين اللدودين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إلى الواجهة في ديربي العاصمة، هذا يأتي بعد مرور أسبوع على لقائهما في نصف نهائي كأس السوبر، حيث نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بنتيجة (5-3)، ليتبعها بتتويجه باللقب على حساب برشلونة، والآن يستعد ريال مدريد لملاقاة أتلتيكو مدريد مجدداً في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا لموسم 2023-2024، وذلك في يوم الخميس الموافق 18 يناير/كانون الثاني، على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

ما هي القنوات التي ستبث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا؟

تمكنت شبكة SSC Sports من الحصول على الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط، وعليه ستقوم الشبكة بنقل أحداث المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو عبر قناتي SSC Sports HD1 و SSC Sports SD1.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2023-2024

لمتابعة المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في إطار بطولة كأس ملك إسبانيا لعام 2023-2024 بتعليق صوتي عربي عبر الإنترنت، يمكنك الاشتراك في منصة “شاهد”.

المعلقون على المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو في كأس ملك إسبانيا لموسم 2023-2024

أسندت شبكة SSC Sports مهمة التعليق على المباراة لكل من المعلقين علي الكعبي ورؤوف خليف.

توقيت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في كأس ملك إسبانيا لموسم 2023-2024

تقام المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن مرحلة ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا لعام 2023-2024 يوم الخميس الموافق 18 يناير/كانون الثاني، وذلك على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

سينطلق اللقاء في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر.