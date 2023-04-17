“ديربي الرياض” موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي وخطوات حجز التذاكر والقنوات الناقلة

ستجمع غداً بين الهلال والنصر مباراة مثيرة في ملعب الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

يسعى كل فريق للفوز في هذه المباراة، خاصة بعد تعادل النصر في المباراة السابقة مع الفيحاء، فيما هزم الهلال من الباطن، وبالتالي، فإن المباراة ستكون مثيرة وشديدة التنافس بين الفريقين، وسيحاول كل فريق تحقيق النقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول الترتيب والمنافسة على اللقب.

ترتيب نادي النصر في الدوري

يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2022-2023، برصيد 53 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الأول، نادي الاتحاد.

بجـدٍ واجتهـاد 💪

نواصـل الاستعداد 💛 pic.twitter.com/a5UtJDPVxz — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 16, 2023

ولعب النصر في البطولة 23 مباراة، حيث استطاع الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في مباراتين. ويسعى الفريق إلى مواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، والتقدم في جدول الترتيب للوصول إلى الصدارة والحصول على اللقب.

ترتيب نادي الهلال في الدوري

يحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2022-2023، برصيد 46 نقطة، ولعب الهلال في البطولة 24 مباراة، حيث استطاع الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات.

على الرغم من أن الهلال يحتل المركز الرابع في الجدول، إلا أنه يسعى إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب والتقدم في المسابقة، وذلك بالفوز في المباريات القادمة.

موعد مباراة الهلال والنصر

وستقام المباراة غداً الثلاثاء الثامن عشر من أبريل 2023، ينتظر المشجعون بفارغ الصبر هذه المواجهة الهامة في دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة للمباراة

ويمكن متابعة المباراة عبر قناة SSC الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، ويمكن أيضاً مشاهدتها عبر منصة شاهد VIP على الإنترنت.

طريقة حجز تذاكر المباراة

تطبيق “بلو ستور” يوفر إمكانية حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة بشكل إلكتروني لجميع مشجعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

لحجز التذاكر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- تحميل تطبيق “بلو ستور” على الهاتف.

2- الاشتراك في التطبيق وتسجيل الدخول.

3- البحث عن مباراة الهلال والنصر في قائمة المباريات القادمة.

4- اختيار الجزء المفضل لمشاهدة المباراة وتحديد عدد التذاكر المطلوبة.

5- تأكيد الحجز وإتمام عملية الدفع عبر الفيزا أو الماستركارد.

تذاكر مباراة #الهلال_النصر متاحة للجميع الآن عبر #بلو_ستور 🏟🤩 اشتر تذكرتك الآن 🔝⚽️ — Blu Store (@Blustore_app) April 13, 2023

وبعد اكتمال هذه الخطوات، سيتم إرسال التذاكر الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول المسجل في التطبيق، ويمكن للمستخدمين الاستفادة منها لدخول الملعب ومشاهدة المباراة.

أخر خمس مواجهات بين الهلال والنصر

التشكيل المتوقع لنادي الهلال لمواجهة النصر

يتوقع أن يعتمد المدير الفني للهلال على تشكيل هجومي يتضمن ثلاثة لاعبين في الهجوم.

فيكون تشكيل نادي الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري

خط الوسط: مصعب الجوير، سلمان الفرج، محمد كنو

خط الهجوم: لوسيانو فييتو، موسى ماريغا، سالم الدوسري

أخر خمس مواجهات لنادي الهلال

التشكيل المتوقع لنادي النصر

التشكيل المتوقع لنادي النصر أمام الهلال:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري، لويز جوستافو

خط الهجوم: عبد الرحمن النجعي، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف، كريستيانو رونالدو

أخر خمس مواجهات لنادي النصر