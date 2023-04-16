بعد أنباء اقترابه من تدريب النصر.. ديانة زين الدين زيدان تثير الجدل.. ما الحقيقة؟

انتشرت أخبار على مدار الساعات الماضية تشير إلى تواصل نادي النصر السعودي مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد السابق لتدريب فريق النصر خلال الفترة القادمة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لتناقل الكثير من الأخبار حول لاعب منتخب فرنسا المعتزل.

وفي الوقت نفسه كان نادي النصر السعودي قد أقال الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وبحسب تقرير صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن إدارة نادي النصر تتواصل حاليا مع زيدان لتولي مهمة تدريب فريق النصر، وتشير الصحيفة إلى أن لاعب الفريق كريستيانو رونالدو يلعب دورا مهما في محاولة إقناع زيدان بقبول عرض فريقه.

ديانة زين الدين زيدان

ومع انتشار أخبار تواصل النصر السعودي مع زين الدين زيدان تدافعت الأخبار أيضا للحياة الشخصية لمدرب ريال مدريد السابق، حيث أن زيدان متزوجا من فيرونيك زيدان منذ 1994 وهي مسيحية من الطائفة الكاثوليكية، وبالطبع هو حدث قديم له سنين طويلة، وزيدان الذي تعود أصوله إلى أصول جزائرية فهو مسلم ولا صحة لأي أنباء غير ذلك.

ونادرا ما يتحدث زيدان عن مواقفه الدينية، إلا أنه كان قد تحدث في وقت سابق عن والده “إسماعيل زيدان” أنه يحرص على تطبيق شعائر الدين الإسلامي وأداء الصلوات الخمس، مضيفا أنه يعتز أنه مسلم جزائري، وأنه سيؤدي مناسك العمرة يوما ما، وتعتبر هذه المرة الوحيدة التي تحدث فيها زيدان عن ديانته، وعلى الرغم من ذلك فهو يشارك جمهوره في بعض الأوقات صورا من الإفطارات خلال شهر رمضان وفي الأعياد مثل عيد الفطر المبارك.

عرض النصر السعودي لزين الدين زيدان

وبحسب ما نشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن النصر السعودي عرض على زيدان راتب بقيمة 120 مليون يورو “أي قرابة 500 مليون ريال سعودي” لمدة موسمين حتى يونيو 2025.

وفي يونيو الماضي كانت إدارة النصر قد تعاقدت مع الفرسني جارسيا خلف للأرجنتيني ميجيل روسو الذي أنهى مشواره مع الفريق في نهاية الموسم، أما جارسيا فقد قاد النصر في 26 مباراة منذ توليه تدريب الفريق أغلبها كان بالدوري، ونجح في قيادة النصر في الفوز في 18 مباراة بينما تعادل في اثنتين وخسر ثلاثة مباريات، ولم ينجح جارسيا في الفوز بكأس السوبر السعودي، في حين ينافس النصر حاليا على بطولة كأس الملك الذي نجح في الوصول إلى النصف النهائي بها حتى الآن، والدوري السعودي، والذي يقع ترتيبه بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن منافسه الاتحاد السعودي.