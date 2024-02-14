دياز يمنح ريال مدريد الأفضلية بهدف عالمي أمام لايبزيج قبل العودة.. شاهد بالفيديو
حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيره لايبزيج، في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.
تفاصيل مباراة لايبزيج وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا
انتهى الشوط الأول من المواجهة القوية بين لايبزيج وريال مدريد بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعدما سيطر الفريق الألماني على مجريات الخمس وأربعون دقيقة الأولى.
وبدأ الشوط الثاني وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي ريال مدريد، بعدما استطاع الفريق الإسباني تعديل خطة لعبه من خلال الداهية الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي.
جاء هدف ريال مدريد مبكرًا من عمر الشوط الثاني، حيث استطاع براهيم دياز من إحراز هدف التقدم للميرينجي في الدقيقة 49 من عمر المباراة.
واستطاع دياز تسجيل هدف فوز الريال بعد مجهود فردي كبير، حيث قام اللاعب بمرواغة عددًا من اللاعبين داخل منطقة الثمانية عشر “الجزاء”، ليسدد الكرة بقدمه اليسرى على يمين حارس لايبزيج بطريقة مميزة، ليتقدم للعملاق الإسباني ويحرز هدف الفوز.
ونجح ريال مدريد في العودة من ألمانيا بانتصار ثمين على لايبزج في معقله ريد بول أرينا، حيث ستكون مواجهة العودة في ملعب الريال “سنتياجو بيرنابيو”، والمقرر لها السادس من شهر مارس المقبل.
دياز.. شاهد هدف فوز ريال مدريد
⚽️🔥 مجهود فردي رائع من إبراهيم دياز يسفر عن هدف جميل للملكي#دوري_أبطال_أوروبا | #لايبزيغ_ريال_مدريد #UCL | #beINUCL | #ChampionsLeague pic.twitter.com/ivtSsAjbuu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2024
دياز.. ماذا قال نجم ريال مدريد بعد مباراة فريقه أمام لايبزيج
أعرب دياز عن سعادته بقيادة فريقه لتحقيق الفوز على لايبزيج في ملعب ووسط جماهيره.
🗣️ دياز سعيد بمساعدة ريال مدريد على تحقيق الفوز#دوري_أبطال_أوروبا | #لايبزيغ_ريال_مدريد#UCL | #beINUCL | #ChampionsLeague pic.twitter.com/uy65tBtouT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2024