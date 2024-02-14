دياز يمنح ريال مدريد الأفضلية بهدف عالمي أمام لايبزيج قبل العودة.. شاهد بالفيديو

انتهى الشوط الأول من المواجهة القوية بين لايبزيج وريال مدريد بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعدما سيطر الفريق الألماني على مجريات الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

وبدأ الشوط الثاني وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي ريال مدريد، بعدما استطاع الفريق الإسباني تعديل خطة لعبه من خلال الداهية الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي.

جاء هدف ريال مدريد مبكرًا من عمر الشوط الثاني، حيث استطاع براهيم دياز من إحراز هدف التقدم للميرينجي في الدقيقة 49 من عمر المباراة.