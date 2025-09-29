دولة أوروبية تخاطب يويفا وفيفا لإيقاف عضوية الكيان

أرسل رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، خطابًا رسميًا إلى كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بجانب رؤساء الاتحادات الرياضية العالمية، طالب فيه بتعليق مشاركة الكيان الصهيوني في جميع الأنشطة الرياضية.

رسالة الاتحاد التركي

وقال حاجي عثمان أوغلو في رسالته التي نرشرتها وكالة معا الفلسطينية، أن “كرة القدم لغة عالمية تجمع بين الثقافات المختلفة، وتوطد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب”، معبرًا عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الوضع غير القانوني واللاإنساني” الذي تُديره إسرائيل في غزة والمناطق المحيطة.

وتابع رئيس الاتحاد التركي أن الوقت قد حان لهيئات كرة القدم للتحرك، قائلاً: “على الرغم من تبنّيها موقف المدافعين عن الثقافة والسلام، فإن مؤسسات كرة القدم التزمت الصمت لفترة طويلة، حان الوقت للفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاتخاذ موقف حاسم، وتعليق مشاركة إسرائيل فورًا في جميع المسابقات الرياضية”.

تطورات مثيرة

وأعلنت عدة تقارير صحفية إنجليزية، عن تطورات مثيرة بشأن مصير الكيان الصهيوني في عضوية الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وذكرت صحيفة “التايمز”البريطانية، إن الإتحاد الأوروبي سيتخذ قراره بشأن ما إذا كان سيُعلِّق عضوية إسرائيل في يويفا من عدمه الأسبوع المقبل.