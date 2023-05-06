“دوري روشن”.. موعد مباراة الاتحاد وأبها القادمة والقنوات الناقلة للمباراة

يستضيف نادي الاتحاد السعودي نظيره في الجولة السادسة والعشرين نادي أبها السعودي في بطولة دوري روشن السعودي، ويهتم العديد من محبي ومتابعي نادي الاتحاد السعودي معرفة موعد مباراة الاتحاد وأبها القادمة في الدوري، حيث يسعى نادي الاتحاد إلى الفوز من أجل تعزيز ترتيب الفريق في الدوري بعدما تلقى هزيمة في الجولة الماضية على يد نادي التعاون السعودي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على موعد مباراة الاتحاد وأبها القادمة والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الاتحاد وأبها

تقام مباراة الاتحاد وأبها القادمة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

تلقى نادي الاتحاد السعودي هزيمة مفاجئة له في الجولة الماضية على يد نادي التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويدخل نادي الاتحاد مباراته القادمة أمام نادي أبها وهو في المركز الأول برصيد 59 نقطة جمعهم من 25 مباراة، ويسعى نادي الاتحاد إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط والاقتراب من التتويج بلقب بطولة دوري روشن هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر يدخل نادي أبها السعودي مباراته أمام نادي الاتحاد السعودي وهو في المركز العاشر برصيد 30 نقطة جمعهم من 25 مباراة، ويأمل نادي أبها في تحقيق الفوز على نادي الاتحاد، وكان نادي أبها قد حقق فوزاً ثميناً في الجولة الماضية على حساب نادي العدالة بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

موعد مباراة الاتحاد وأبها

تقام مباراة الاتحاد وأبها القادمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 وذلك يوم الإثنين القادم والموافق 8 مايو 2023، وتبدأ صافرة الحكم للمباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الاتحاد وأبها القادمة على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.