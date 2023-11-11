دوري روشن.. ملخص مباراة النصر والوحدة

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي النصر، من التفوق على منافسه الوحدة في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وفي السطور التالية نسرد ملخص مباراة النصر والوحدة اليوم.

ملخص مباراة النصر والوحدة

تمكن الفريق الكروي الأول في نادي النصر، من عبور الشوط الأول من مباراته أمام الوحدة بثنائية نظيفة، وتمكن البرازيلي أليكس تيليس من تسجيل أول هدف لفريقه في الدقيقة الـ11، ثم أضاف اللاعب عبد الإله العمري الهدف الثاني من خلال ضربة رأسية في الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب أنسيلمو من تقليص الفارق، عبر تسجيل الهدف الأول لفريقه الوحدة، وفي المقابل تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خطف الهدف الثالث لصالح فريقه النصر، لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يُذكر أنه بهذه النتيجة تمكن النجم كرستيانو رونالدو من رفع رصيد أهدافه إلى 13 هدف، ليتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ويليه أليكساندر ميتروفيتش بـ 10 أهداف ثم أندرسون تاليسكا في المركز الثالث بـ 8 أهداف.

نتائج مباريات الجولة الـ 13 من دوري روشن

جاءت نتائج مباريات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) كالتالي: