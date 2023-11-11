دوري روشن.. ملخص مباراة النصر والوحدة
تمكن الفريق الكروي الأول لنادي النصر، من التفوق على منافسه الوحدة في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وفي السطور التالية نسرد ملخص مباراة النصر والوحدة اليوم.
ملخص مباراة النصر والوحدة
تمكن الفريق الكروي الأول في نادي النصر، من عبور الشوط الأول من مباراته أمام الوحدة بثنائية نظيفة، وتمكن البرازيلي أليكس تيليس من تسجيل أول هدف لفريقه في الدقيقة الـ11، ثم أضاف اللاعب عبد الإله العمري الهدف الثاني من خلال ضربة رأسية في الدقيقة الـ40.
النصر يواصل انتصاراته ويكسب الوحدة✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/vcsLJjYDRP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023
وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب أنسيلمو من تقليص الفارق، عبر تسجيل الهدف الأول لفريقه الوحدة، وفي المقابل تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خطف الهدف الثالث لصالح فريقه النصر، لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
يُذكر أنه بهذه النتيجة تمكن النجم كرستيانو رونالدو من رفع رصيد أهدافه إلى 13 هدف، ليتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ويليه أليكساندر ميتروفيتش بـ 10 أهداف ثم أندرسون تاليسكا في المركز الثالث بـ 8 أهداف.
نتائج مباريات الجولة الـ 13 من دوري روشن
جاءت نتائج مباريات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) كالتالي:
- تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الخليج من التفوق على نظيره الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
- فيما خسر الشباب مباراته أمام الرائد بهدفين مقابل هدف.
- وخيم التعادل الإيجابي على مباراة ضمك والأهلي بهدفين لكل منهما.
- كما تعادل الرياض والفتح بهدف لكل منهما.
- وتغلب الهلال على نظيره التعاون بهدفين نظيفين.
- واكتسح الاتحاد منافسه أبها برباعية مقابل هدفين.
- فيما حسم التعادل السلبي مباراة الفيحاء والاتفاق.
- وتفوق الأخدود على الحزم بهدفين مقابل هدف.
- وانتهت الجولة الـ 13 بـ مباراة النصر والوحدة اليوم والتي تفوق فيها النصر على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
نتائج مباريات الجولة الـ13 📋
كيف كانت نتيجة فريقك؟ 🤔
#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/tw0thphRuF
— دوري روشن السعودي (@SPL) November 11, 2023