دوري روشن السعودي يعلن عن انضمام ميتروفيتش إلى قائمة مسجلي الهاتريك في موسم 2023

اللاعب ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال السعودي استطاع قيادة فريقه نحو الفوز المحقق على خصيمه نادي الاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين؛ لتسجيل هاتريك ثلاثة أهداف في المباراة، وانتهت المباراة بفوز الهلال أربعة مقابل ثلاثة أهداف بالأمس.

لاعبين كرة القدم المصدر: الصفحة الرياضية

هاتريك دوري روشن السعودي لأفضل لاعبي الكلاسيكو هذا الموسم

حقق ميتروفيتش فوزًا ساحقًا في الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، حيث سجل ثلاثة أهداف في مباراة أمس، وأصبح رابع لاعب في دوري روشن السعودي من الذين حققوا الهاتريك.

جاءت المنافسة بين الهلال والاتحاد على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، كما شهد عددًا مهولًا من الجماهير وصل إلى أكثر من 23,000 متفرجًا.

نادي الهلال ريمونتادا في الجولة الخامسة من دوري روشن تمكن من الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للاتحاد.

يعد من أهم اللاعبين البارزين الذين حققوا الهاتريك في هذا الموسم هو اللاعب البرازيلي فارمينيو بنادي الأهلي، يليه البرازيلي مالكوم، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأخيرًا الكسندر ميتروفيتش بنادي الهلال.

تصريحات ألكسندر مترو فيتش بعد مواجهة الهلال والاتحاد

صرح إلكسندر ميتروفيتش بعد انتهاء مباراة الهلال والاتحاد من خلال قنوات ssc بالآتي: “الكل شاهد هذه المباراة كيف كانت مجنونة وقوية، واستقبلنا ثلاثة أهداف، وكنا نعرف أننا مطالبين برفع الإيقاف من أجل الفوز، ونجحنا في العودة والدفاع بشكل جيد، وأنا سعيد بالهاتريك، وأشكر زملائي على مساعدتي في تسجيل ثلاثية المباراة”.

ما زالت المنافسة قوية بين الأندية في دوري روشن السعودي، والسبب الرئيسي هو الانتقالات التي تسعى إليها الفرق قبل انتهائها، وتوفر أفضل اللاعبين العالميين على مستوى العالم، وقد أجرت الإحصائيات أن عدد الأهداف المسجلة في هذا الدوري حتى الآن هو نصف عدد الهاتريك في الموسم الماضي.